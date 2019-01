Feuerwehrhaus, Hafen, ISEK: Eine Stadt sucht Bauland

Wittingen – Die ersten fünf bis sechs Monate des Jahres dürften in der Stadt Wittingen zunehmend vom Bürgermeister-Wahlkampf geprägt werden – denn am 26. Mai (und in einer eventuellen Stichwahl am 16. Juni) wird ein neuer Rathauschef gewählt.

Für Amtsinhaber Karl Ridder ist es also der letzte Jahres-Ausblick als Stadtbürgermeister.

Seine verbleibende Amtszeit bis zum Herbst wird noch eine Reihe wichtiger Projekte und Entwicklungen beinhalten. Ridder hofft, dass auch tatsächlich mehr Vorhaben umgesetzt werden können als im letzten Jahr – zum 1. März werden ein Tiefbautechniker und ein Tiefbauingenieur erwartet, die die bisherige Personalmisere in diesem Bereich beenden sollen.

+ Die Entwicklung der Innenstadt soll mit Fördermitteln vorangetrieben werden. © Archiv Zwei anstehende Großprojekte können Politik und Verwaltung in Wittingen kaum beeinflussen: Beim A 39-Bau wird auf den Richterspruch aus Leipzig gewartet, und mit dem Breitbandausbau will der Landkreis bald loslegen – und im Nordkreis beginnen. Was sonst (unter anderem) noch anliegt:

• Stadtentwicklung: „Wir wollen den Prozess jetzt einleiten“, sagt Ridder. Eine Auftaktveranstaltung zum ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) soll wohl im Februar stattfinden, für private Immobilienbesitzer aus der Innenstadt gibt es dann Infos, wie sie profitieren können. Erste öffentliche Baumaßnahmen erwartet Ridder nicht vor Ende des Jahres.

• Dorferneuerung: Für Knesebeck das Gegenstück zum ISEK. Wird wohl im Frühjahr angeschoben, gilt auch für die übrigen Orte der ehemaligen Samtgemeinde Knesebeck. In Wollerstorf, Darrigsdorf und Gannerwinkel läuft die Dorferneuerung schon, dort sollen Projekte bis zum 30. Juni abgeschlossen sein.

• Straßenbau: Ridder geht davon aus, dass die Spittastraße im ersten Quartal fertig wird. Als Nächstes kommt die Carl-Peters-Straße an die Reihe. Auf der Agenda stehen auch der Breite Weg und der Laubenweg in Knesebeck sowie der Dorfplatz in Vorhop. Bei der Unterhaltung von Wirtschaftswegen soll einiges passieren, Geld ist im Haushalt.

• Feuerwehr: Der Auftrag für den Rohbau in Erpensen ist vergeben. „Wir hoffen, dass das Gebäude dieses Jahr fertig wird“, sagt Ridder. Vorbereitet werden die Feuerwehr-Neubauten in Knesebeck, Wittingen und Vorhop (hier ist noch offen, was genau gemacht wird). Hagen-Mahnburg soll dieses Jahr ein TSF bekommen, Vorhop ein TLF 2000, Wittingen eventuell schon 2019 ein TLF 4000.

• Baugebiete: „Wir brauchen einen Schluck aus der Pulle“, stellt Ridder fest. 17 Bauplätze entstehen an der Kakerbecker Straße, in Knesebeck ist die Stadt in Grundstücksverhandlungen an der Feldstraße. Das Gebiet Steinhaufenacker 1b ist ausverkauft – weitere Baugebiete sind derzeit Fehlanzeige.

• Windkraft: Alles wartet auf grünes Licht vom Regionalverband. Städtischerseits, so Ridder, läuft derzeit der Abstimmungsprozess für den städtebaulichen Vertrag mit den Investoren.

• Schienen: Zur Nachnutzung der ehemaligen OHE-Strecke Wittingen-Radenbeck werden die Ergebnisse eines Gutachtens erwartet. Am Wittinger Bahnhof soll bis Jahresende der zweite Bauabschnitt der Umfeld-Modernisierung fertig werden.

• Hafen: Für die östliche Erweiterung des Gewerbegebietes laufen die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern. Weil die Stadt den Umschlag von Schwerlastgütern sicherstellen will, werden inzwischen Alternativen durchgerechnet für den Fall, dass es mit der Übernahme der langersehnten Liegestelle doch nichts wird.

• Kita-Neubauten: In Knesebeck ist die Standortfrage wieder offen. Nicht nur deshalb ist ein Baustart dieses Jahr laut Ridder wohl noch kein Thema.

• Jugendförderung: Die Stadt ist auf der Suche nach größeren Räumen für den Wittinger Jugendtreff. In diesem Jahr soll der Bike-Park angelegt werden.

• Ernst-Siemer-Bad: Die kaputte Technik ist ausgetauscht, ein Probelauf soll vor der Saison erfolgen. 2019 soll eine Entscheidung her, ob das Schwimmerbecken eine Edelstahlwanne bekommt. Die Beckenfolie muss repariert werden.

VON HOLGER BODEN