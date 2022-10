Feuerwehrgerätehaus Vorhop: Bau auf der Wiese oder Eichen weg

Von: Pascal Patrick Pfaff

Für den möglichen Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Vorhop kommen drei Varianten infrage. Die auf dem Bild zu sehene Variante 1 würde am Dorfgemeinschaftshaus (links, grauer Bereich) entstehen. Die Bruttogrundfläche beträgt knapp über 558 Quadratmeter. © Die Planschmiede 2KS

Vorhop – Über das Neubauvorhaben des Feuerwehrgerätehauses in Vorhop wurde am Montag im Wittinger Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung informiert. Dabei haben die Mitglieder einstimmig für den Beschlussvorschlag votiert, die Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, ob ein Neubau auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) an der Masche (zwei Varianten) oder aber auf der grünen Wiese nahe des Kanals umzusetzen ist. In diesem Zuge sprachen sich die Anwesenden auch dafür aus, in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 30 000 Euro einzustellen. Finanziert werden soll davon die Erstellung der Gutachten für Boden, Immission und Naturschutz.



Anbau kommt nicht infrage

Unberücksichtigt bei der Abstimmung blieb jene Variante, die nach Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses (FGH) einen Anbau an das DGH vorsieht. Hiergegen hatte sich bereits im Vorwege ein mit dem Thema betrauter Arbeitskreis ausgesprochen. Dieser gibt in der Sitzungsvorlage zu Protokoll, dass ein Anbau den Bestandsschutz des bestehenden FGH aufheben würde. Auch sei der Anbau unter anderem wegen der damit geforderten brandschutztechnischen Aspekte nicht wirtschaftlich umzusetzen. Weil nach Meinung des Arbeitskreises auch funktionale und optische Gründe gegen diese Lösung sprechen, einigte sich der Ausschuss auf die Prüfung der oben genannten Varianten.



Und diese haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Planschmiede 2KS hält dazu fest, dass mit einem Neubau auf dem Parkplatz an der Masche etwa kein Neuerwerb eines Grundstückes erforderlich sei. Positiv wird auch die Möglichkeit gesehen, die Fahrzeughalle erweitern und den Spielplatz erhalten zu können. Indes würde es je nach Variante auch zur Fällung von minimum zwei beziehungsweise maximal fünf Eichen kommen müssen. Zudem sei auch damit zu rechnen, dass einige der 14 Parkplätze vor dem DGH entfallen und eine Änderung des Flächennutzungsplans vonnöten ist.



Teurere Variante auf der grünen Wiese

Vorteile jener Variante, die auf der grünen Wiese entstehen könnte, sind laut Planschmiede 2KS unter anderem die gefahrlose Wegekreuzung der DGH-Gäste und der erhalten bleibende Baumbestand. Auch die kurze Wegeführung wird hervorgehoben – ein Umstand, den auch Wittingens Stadtbrandmeister Heinrich Kruse für wichtig erachtete: „Ich bevorzuge einen solchen Neubau, weil so keine Toreinfahrten blockiert werden können.“ Ob sich diese Variante durchsetzt, hängt freilich von den finanziellen Mitteln ab. So kämen durch den notwendigen Erwerb eines 2 700 Quadratmeter großen Grundstücks noch hohe zusätzliche Kosten zum Tragen. Die Höhe: Bisher noch unbekannt.