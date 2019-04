EU-Geld für vier Nordkreis-Projekte?

Wittingen/Knesebeck/Schönewörde – Gelder aus dem europäischen Leader-Fördertopf sind begehrt – manchmal machen sie die Realisierung von Projekten in der Region erst möglich.

Vier Projekte haben es nun erfolgreich durch die Vorauswahl der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) geschafft, drei davon aus dem Wittinger Stadtgebiet, eins aus Schönewörde. Die Projektträger dürfen nun beim Landkreis Gifhorn und beim Amt für regionale Landesentwicklung ihre Förderanträge stellen.

• Bike-Park: Die Stadt Wittingen will auf dem Südzipfel des ehemaligen OHE-Geländes, westlich der Straße „An der Reithalle“ und südlich der dortigen Bushallen, einen Bike-Park einrichten. Jugendliche hatten sich dafür eingesetzt, eine Möglichkeit zum Mountainbike-Fahren zu schaffen. Die LAG war offenbar überzeugt von dem Konzept des Projektes, das die Gesundheit, die soziale Integration und den Tourismus fördern soll und zum Treffpunkt für Jung und Alt werden kann.

• Schützenhaus Knesebeck: Das Votum der LAG lässt auch die Schützengesellschaft Knesebeck hoffen. Die will laut LAG ihren kleinen Saal so modernisieren, dass er in Zukunft auch barrierefrei nutzbar ist. Geplant ist eine behindertengerechte WC-Anlage mit Wickeltisch. Zudem sollen Maßnahmen getroffen werden, um die Lärmemissionen zu reduzieren. Anwohner haben sich in der Vergangenheit wiederholt über Störungen durch Veranstaltungen beschwert. Das Vorhaben werde „langfristig zu einem harmonischeren Miteinander in der Ortsmitte von Knesebeck führen“, meint Walter Schulze von der Schützengesellschaft.

• Stadthalle Wittingen: Der Wittinger Kulturverein will Scheinwerfer und Lautsprecher anschaffen, um sie in der Stadthalle fest zu installieren. Das Gebäude wurde beim Umbau für die Aufnahme von Licht- und Tontechnik vorbereitet, deren feste Installation erfolgte aber nicht. So muss der Kulturverein die Technik derzeit stets anmieten. Künftig soll er auf eine Grundausstattung zurückgreifen können. „Die Einsparungen, die wir so erzielen, schaffen uns einen finanziellen Spielraum, sodass wir das Kulturangebot in Wittingen weiter ausbauen können“, freut sich die Kulturvereins-Vorsitzende Stefanie Barnieske.

• Straußen-Schlachterei: Seit 2015 betreibt Familie Kröger in Schönewörde die Aufzucht, Haltung und Direktvermarktung von Straußen. Doch für Schlachtung und Zerlegung müssen die Familienmitglieder momentan mit den Straußen bis in den Landkreis Harburg fahren, wo es eine zugelassene Einrichtung gibt. „Diesen Weg können wir den Tieren zukünftig ersparen, und der Transportstress wird deutlich reduziert, wenn wir einen Schlacht- und einen Zerlegeraum auf unserem Hof bereithalten“, erklärt David Kröger, einer der Initiatoren. Außerdem will die Familie einen neuen Verkaufsraum einrichten. Das Projekt wird aus Sicht der LAG „einen großen Beitrag zur Stärkung der regionalen Identität leisten“.

Nun kommt es für alle vier Projekte auf die Bescheide der Bewilligungsbehörde an.

Wer Projektideen hat (etwa zu Themen wie „Alltagsunterstützung anbieten“ oder „Ortsmitten stärken“), bekommt Infos unter www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/leader-region oder bei Regionalmanager Thomas Wette im Wittinger Rathaus, (05831) 26172, thomas.wette@gifhorn.de.

VON HOLGER BODEN