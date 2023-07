Wittingens Badesaison startet Mitte Juli

Von: Holger Boden

Das Wittinger Freibad mit seinem neuen Schwimmerbecken erwartet ab Samstag, 15. Juli, wieder Badegäste. © Boden, Holger

Wittingen – Nun also: Nachdem das Wittinger Freibad wegen der Sanierung des Schwimmerbeckens für gut eineinhalb Saisons geschlossen bleiben musste, öffnet es am Sonnabend, 15. Juli, wieder seine Türen. Die neue Anlage hat am Donnerstag den Tauglichkeitstest bestanden.

Mit der Zugabe von Farbe wurde die Durchströmung gemessen, zudem kam vom Gesundheitsamt des Landkreises grünes Licht. Damit kann die Stadt das Ernst-Siemer-Bad am Samstag um 10 Uhr für den Badebetrieb öffnen. Eine große Feier gibt es nicht: „Wir machen Normalbetrieb“, sagte Stadtbürgermeister Andreas Ritter.

Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, an Wochenenden 10 bis 20 Uhr (letzter Einlass 19 Uhr). Das Schwimmerbecken hat schon 27 Grad, im Nichtschwimmer- und im Kinderbecken sind es sogar 29 Grad. Die Freibad-Gastronomie freut sich auf Gäste.

Wie lange nun Wittingens Wasserratten dieses Jahr noch in den Genuss eines Freibad-Besuchs kommen, ist offen. „Wir wollen das Bad so lange wie möglich geöffnet halten“, sagt Ritter – doch auf einen Termin wolle sich die Verwaltung nicht festlegen. Zugemacht wird irgendwann im September – je nach Wetterlage und Resonanz.

Ob es tatsächlich der 30. September wird, wie der Fördervereins-Vorsitzende Hartmut Horrey anregte, ist fraglich – das Wasser würde dann nachts wohl schon zu stark abkühlen. Nach Horreys Berechnungen wäre das Bad dann aber immerhin noch für eine halbe Saisonlänge geöffnet.

Die Saisonkarten will die Stadt nun jedenfalls zum halben Preis anbieten. Und wer schon seine Jahreskarte gekauft hat, der soll sich melden und dann die Hälfte erstattet bekommen. Wie oft mit dem Ticket das Knesebecker Strandbad besucht wurde, soll keine Rolle spielen.

Dass die Eröffnung nun möglich wird, ist laut Ritter auch der Firma Meyer Haustechnik zu verdanken, die in den letzten 14 Tagen kurzfristig für finale Arbeiten eingesprungen war, weil das eigentlich beauftragte Unternehmen wegen Personalengpässen deutlich mehr Zeit als geplant benötigte. Ein Extra-Lob zollte Ritter auch dem Bauhof: Der habe bei der Wiederherstellung des Freibad-Geländes „den Laden gerockt“. Nach Abzug der Baugerätschaften galt es unter anderem, neue Hecken zu pflanzen und den Rasen an vielen Stellen neu einzusäen.



Großen Dank richtete der Rathaus-Chef auch an den Förderverein. Der hat auf eigene Kosten für mehr als 6000 Euro ein neues, barrierefreies Umkleidehäuschen bauen lassen. Zudem hat der Verein in Kooperation mit der Wasserballsparte des VfL Wittingen ein Durchwatebecken am Schwimmerbecken erneuern lassen, wobei der Verein zwei Drittel der Kosten von 9000 Euro trägt.



Die Aktiven um Hartmut Horrey haben auch Blumenkästen neu bepflanzt. Bei ihren eigenen Sponsoren bedanken sich die Freibad-Förderer mit einer Tafel am Eingang, die die Namen von 31 Firmen zeigt.



Das Schwimmmeister-Team (das auch in Knesebeck zuständig ist) ist um Ulf Arnold verstärkt worden und besteht außerdem aus Christiane Westädt, Sascha Weiß und Christopher Klein. Am 1. August kommt mit Aaron Sierck noch ein Auszubildender hinzu.