EinLaden in Wittingen: Gespräche über Nachfolge

Von: Pascal Patrick Pfaff

Für den ehemaligen EinLaden gibt es laut Kreis Pläne. Genaueres ist nicht bekannt. © Pfaff, Pascal Patrick

Wittingen – Im Wittinger „EinLaden“ ist es bis Ende Mai für Frauen möglich gewesen, Beratung und Coaching für den Berufs(wieder)einstieg zu bekommen. Das geht dort aktuell aber nicht mehr, denn die Einrichtung wurde bekanntlich geschlossen. „Vorerst“, wie es im Frühjahr vom Landkreis Gifhorn hieß (das IK berichtete). Dieser nimmt nun auf IK-Anfrage Stellung, welche Perspektiven sich für das Angebot nach der Außerbetriebnahme an dem Standort auftun.



Landkreis Gifhorn will „passgenaues“ Format

„Durch die Beendigung des Projektes ergibt sich die Möglichkeit, ein passgenaueres Format zu entwickeln und im Nordkreis zu installieren“, so Kreissprecherin Friederike Herlemann, die auf eine ausführliche Bedarfsanalyse aufmerksam macht, aus der das resultierende Angebot zu einer höheren Nachfrage führen solle. Und genau diese sei „zuletzt im Projekt ‘EinLaden’ nicht mehr ausreichend“ gewesen“.



Die Weichen für ein Nachfolgeangebot werden indes gestellt. So gebe es aktuell Gespräche auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Akteuren und Institutionen. Konkret sei diesbezüglich die Kreis-Gleichstellungsbeauftragte Verena Maibaum mit der Sache betraut, in Zusammenarbeit mit Landrat Tobias Heilmann an einem bedarfsgerechten Angebot zu feilen.

Es gehe darum, „zielführend die bereits bestehenden Akteure und Angebote mit einzubeziehen, Ressourcen zu bündeln und Doppelstrukturen zu vermeiden“, so Herlemann, die betont, wie groß der damit verbundene zeitliche, organisatorische und personelle Aufwand sei.



Auf die Frage, wie weit die Planung für ein Nachfolgeangebot gediehen ist, entgegnet die Sprecherin, der Prozess sei gestartet und nehme an Fahrt auf: „Die aktuellen Zahlen wurden bereits gesichtet. Nun wird gemeinsam mit den örtlichen Akteuren an umsetzbaren Angeboten für Frauen und Familien speziell im Nordkreis gearbeitet.“ Dass die Erreichbarkeit in der Region gewährleistet ist, spiele eine prioritäre Rolle bei der Entscheidungsfindung.



Ergo: Es ist noch nicht alles vollständig und final konzipiert – was Herlemann zufolge Voraussetzung dafür ist, um „entsprechende Fördergelder evaluieren“ zu können. Da dieser Schritt aber zeitliche und personelle Ressourcen benötige, sei es nicht möglich, „parallel das laufende Projekt abzuschließen, zu evaluieren und ein Konzept für ein neues Projekt zu liefern“.



Jobcenter-Außenstelle ist nicht erwünscht

Elke Bruns-Tober und Natascha Engst-Wrede, die vor der Schließung des EinLaden für den Erhalt der Einrichtung protestierten, setzen sich nach wie vor für das Konzept ein, das sich ihrer Meinung nach „bewährt hat“.



Laut Bruns-Tober sei es wichtig, dass Frauen die Möglichkeiten haben, die es für sie im EinLaden gab. „Ein solcher Laden hat eine Inselfunktion, dies kann etwa das Arbeitsamt nicht abdecken“, ist sich die Ingenieurin sicher. Sie frage sich hinsichtliche des Kreis-Statements, was eigentlich der Begriff „passgenau“ bedeuten soll.

„Passgenau ist es auf jeden Fall nicht, wenn einfach nur das Arbeitsamt eine Außenstelle in Wittingen bekommt“, so ihre Ansicht. Es käme einem Wegfall von Leistung gleich, wenn sich „dann nur einmal in der Woche jemand hinsetzt, um zu beraten“, so Bruns-Tober, die auf ein erweitertes Format drängt.

Engst-Wrede hält das Statement des Landkreises zudem für nicht ausreichend: „Der EinLaden wollte sein Angebot auch auf Männer ausweiten, in der Aussage des Kreises fehlt dieser Punkt aber.“ Ihr zufolge sei der EinLaden eingestampft worden, weil die Meinung herrschte, er werde nicht gut genug genutzt.

„Aber wir hatten auch eine Pandemie. Danach muss es sich erst wieder einspielen“, findet sie es schade, dass die Entscheidung zur Schließung getroffen wurde. Sie hoffe indes, durch den Landkreis auf dem Laufenden gehalten zu werden. Und: „Ich wünsche mir ein rasches Vorankommen.“