Drei Tage mit Musik und Action in der Altstadt

Von: Holger Boden

Teilen

Menschenkicker beim Wittinger Sommerfest 2018: Diesmal gibt’s statt hartem Pflaster ein himmlisch weiches Spielfeld. © Boden, Holger

Wittingen – Wittingen feiert wieder Sommerfest – vom 4. bis 6. August gibt es in der Altstadt drei Tage lang Bühnenprogramm, Buden und Fahrgeschäfte, kulinarische Abwechslung und vieles mehr. Der Sonntag bietet als Familientag vor allem Spaß für Eltern und ihren Nachwuchs.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 4. August, um 18 Uhr auf der Volksbankbühne. Dort nehmen dann gleich im Anschluss „Her Majesty“ das Zepter in die Hand – die Queen-Coverband lässt bis 20.45 Uhr die größten Hits der legendären Rockband vom Stapel. Ab 21.30 Uhr dann leichter Stilwechsel: „Die Toten Ärzte“ kredenzen dem Publikum das Mitsing-Œuvre der beiden ersten Adressen des deutschsprachigen Punkrock. Kurz vor Mitternacht gibt’s was auf die Ohren, denn North Flavor bittet mit drei DJs zur Kopfhörer-Party – ein Konzept, das die Gehörgänge der Anwohner schont.



Das Musikprogramm am Samstag beginnt um 14 Uhr mit Singer-Songwriter-Pop auf der Volksbankbühne. Um 14 Uhr übernimmt „Dittmann“ den Stab mit dem Mikro dran – Rap aus der Region ist angesagt.



Und dann ist es Zeit zum Mitmachen: Von 16 bis zirka 20 Uhr steigt auf dem Marktplatz der Human Kicker Cup – ein Lebendkicker-Turnier, präsentiert von der Wittinger Privatbrauerei, bei dem sich Teams aus der Region in einem lebensgroßen „Tischkicker“-Feld gegenüberstehen.



Die aufblasbare Arena ist 6 x 15 Meter groß, je sechs Mitspieler stehen sich, an Stangen befestigt, gegenüber. Gespielt wird barfuß auf Luftkissenboden. Mannschaften mit 6 bis 10 Spielern oder Spielerinnen (ab 16 Jahre) können sich bis zum 3. August unter (0151) 40002606 anmelden.



Nach dem Turnier ist es Zeit für „Das Fiasko“: Die Partyband spielt nach eigenem Bekunden die „besten und bekanntesten Partyhits“ von den 80ern bis heute, garniert mit einer Kostüm- und Videoshow. Das Ganze startet um 21 Uhr und geht gegen Mitternacht abermals über in eine Kopfhörerparty.



Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Volksbank-Bühne. Um 11 Uhr beginnt das Programm des Familientags – mit einem Infomobil der Polizei, einer Aktion des MTV Wittingen und mit bunter Action für Kinder inklusive Hüpfburg, Luftballonwettbewerb und Kinderschminken.



Ab 11.30 Uhr gesellt sich über Mittag noch Blasmusik dazu, und um 13.30 Uhr ist dann wieder der MTV zur Stelle – mit einer Jumping-Vorführung. Ab 15 Uhr unterhält die Bauchrednerin Luise Fuhr (bekannt aus „Das Supertalent“) das Publikum vor der Volksbank-Bühne mit „Der lustige Monsterspaß“. Mit den Jazz-Musikern von Herman’s Dixie-Express klingt das Sommerfest ab 16 Uhr aus.



Kinderkarussell, Autoscooter, Schießstand und Dosenwerfen gehören zu dem verlängerten Fest-Wochenende ebenso dazu wie ein vielfältiges Programm für den Gaumen, mit Grillgut, Kuchen, Crepes, Cocktails, Rum-Spezialitäten und einigem mehr.



Der Eintritt zum Sommerfest ist natürlich wie immer frei. Veranstalter ist der HGV, unterstützt von der Stadt Wittingen. Für das Programm sorgt Party Production aus Knesebeck, dazu ermöglichen zahlreiche Sponsoren das Sommerfest 2023.