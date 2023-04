Draisinenfest soll Appetit auf mehr machen

Von: Holger Boden

Streckenpflege mit Schülern der IGS: Am 22. und 23. April sind die Jugendlichen auch dabei, wenn die Draisinenfreunde zum Draisinenfest einladen. © Pfaff, Pascal Patrick

Suderwittingen – Die Wittinger Draisinenfreunde wollen das Angebot an Fahrten auf der ehemaligen OHE-Strecke südlich von Wittingen immer mehr ausbauen. Als Appetitmacher soll ein Draisinenfest dienen, zu dem der Verein am Samstag, 22., und Sonntag, 23. April, einlädt.

Startpunkt ist dann jeweils ab 10 Uhr der alte Bahnhof in Suderwittingen. Von dort aus wird auf zwei Strecken gefahren – einerseits in Richtung Wittingen und andererseits nach Ohrdorf. Zur Stärkung gibt es Würstchen und Getränke.



Der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Adam erwartet zu dem Fest auch Besuch aus Hamburg: Ein Draisinenfreund aus der Hansestadt werde mit circa acht Draisinen anrücken. Der Verein selbst kann vier der Schienengefährte zur Verfügung stellen und hat darüber hinaus noch zwei in Reserve.



„Wir richten da einen schönen Pendelverkehr ein“, sagt Adam voller Vorfreude auf das Fest-Wochenende. In diesen Wochen ist der Wittinger fleißig mit dem Freischneider unterwegs, um die Strecke befahrbar zu machen.



Beim Draisinenfest werden laut Adam auch Schüler der IGS mit von der Partie sein, die sich unter der Ägide ihres Lehrers Matthias Niepel tatkräftig um das Projekt verdient gemacht haben (das IK berichtete). Adam zollt dem Pädagogen und seinen Schützlingen ein großes Lob für deren Engagement.



Der Wittinger Südbahnhof, üblicherweise das Domizil der Draisinenfreunde, steht am 22. und 23. April also nicht im Mittelpunkt. Doch der Standort an der Kakerbecker Straße soll sich sukzessive immer mehr sehen lassen können. So hat der Verein jetzt einen Bauantrag gestellt, um die Gleise in dem Bereich überdachen zu dürfen. „Damit die Draisinen auch gut draußen stehen können“, sagt Adam, der die mit Muskelkraft betriebenen Apparate selbst baut.



Für die Fahrten beim Draisinenfest müssen die Besucher keine Gebühren zahlen. Die Draisinenfreunde freuen sich aber, wenn ihre Arbeit und ihr Angebot an den zwei Tagen mit einer Spende gewürdigt werden. Wer abseits des Festwochenendes auf historischen Gleisen in die Pedale treten will, der kann sich unter (05831) 8185 oder (0151) 54646469 melden.