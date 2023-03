Wittinger SPD wirft Gauert aus der Fraktion

Von: Holger Boden

Karl-Heinz Gauert ist nicht mehr Mitglied bei der SPD. © Boden, Holger

Wittingen/Zasenbeck – Paukenschlag bei der Wittinger SPD: Die Stadtratsfraktion setzt den Ratsherrn Karl-Heinz Gauert vor die Tür. Fraktionschef Jörg Bialas hat den Bürgermeister darüber informiert, dass der Zasenbecker aus der Fraktion ausgeschlossen wurde.



Damit erlebt Wittingen mal wieder eine Wahlperiode, in der nicht alle Parteien personell so ans Ziel kommen, wie sie an den Start gegangen sind. Anders als im Zeitraum von 2016 bis 2021, als nach Fraktionszwist gleich dreimal eine Neukonstituierung nötig wurde, ist das dieses Mal offenkundig nicht der Fall. Denn auch wenn die SPD im Stadtrat nun nur noch aus fünf Mitgliedern besteht, ändert sich nichts an der zahlenmäßigen Zuteilung ihrer Sitze in den Ausschüssen.



Allerdings wird der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 30. März (19 Uhr, Stadthalle), offiziell darüber beschließen müssen, wer aus Reihen der Sozialdemokraten künftig Gauerts Sitze in den Ausschüssen einnimmt. Und es wird noch ein paar weitere Posten geben, die neu besetzt werden müssen. Das Amt als stellvertretender Fraktionschef, das der Zasenbecker bisher inne hatte, soll Marcel Schindler künftig ausüben.



Gauert, der als Parteiloser bei der SPD mitgewirkt hat, verliert durch den Ausschluss aus der Fraktion nicht sein Mandat: „Ich bleibe dem Stadtrat erhalten“, sagt der 74-Jährige. Einer anderen Fraktion will er sich nicht anschließen, sondern als Einzelkämpfer mitwirken.



Gauert meint: „Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen.“ Aus seiner Sicht liege der Grund für seine Demission nicht in partei- oder lokalpolitischen Differenzen, sondern im zwischenmenschlichen Bereich. Probleme, die sich in seiner Funktion als Ortsvorsteher in Zasenbeck ergeben haben, seien von Fraktionschef Jörg Bialas als Gründe für seinen Ausschluss verwendet worden: „Das hat sich hochgeschaukelt.“



Bialas will auf IK-Anfrage nicht auf die Hintergründe der Trennung von Gauert eingehen – das Ganze habe „fraktionsinterne Gründe, die nicht in die Öffentlichkeit getragen werden müssen“. Wenn Gauert selbst sich dazu in der Sitzung des Stadtrats einlasse, dann werde er überlegen, wie er reagiert.



Derweil hat Gauert nach eigenen Angaben Stadtbürgermeister Andreas Ritter darüber informiert, dass er auch sein Amt als Zasenbecker Ortsvorsteher niederlegt. In der Wahlperiode 2016 bis 2021 war der 74-Jährige einer von zwei Abgeordneten, die aus der CDU-Fraktion austraten, bevor sich von dieser später noch die BA abspaltete. Gauert hatte sich nach seinem Austritt im Oktober 2018 der SPD-Fraktion angeschlossen. 2021 wurde er wieder in den Stadtrat gewählt.