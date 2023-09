Die Risiken lassen sich nicht so schnell beseitigen

Von: Holger Boden

Der Zustand der Elektroinstallation in der Wittinger Grundschule birgt Risiken für Sicherheit und Funktionalität. © Gerlach, Paul

Wittingen – Die Stadt Wittingen fährt erst einmal auf Sicht – das beschreibt wohl am besten das Vorgehen, für das sich der Schulausschuss am Mittwochabend bei der maroden Elektrik der Wittinger Grundschule entschieden hat. Bei der Diskussion, die in einem Klassenraum der Schule stattfand, war ein Ringen um die richtige Strategie erkennbar, geprägt von der Tatsache, dass es noch an Fakten fehlt.

Die Botschaft an alle besorgten Eltern, die erfahren mussten, dass marode Elektroinstallation ein potenzielles Brandrisiko birgt: Das Problem soll angegangen werden, und nach Möglichkeit soll damit im nächsten Sommer gestartet werden. Schneller, das war eine weitere Botschaft, geht’s nicht, und wie schnell die ganze Sache erledigt werden kann, ist noch ein Stück weit offen. Zwei Jahre – also bis Mitte 2026 – soll es dauern, wenn alles während der Schulzeit behoben werden kann. Die Detailplanung wird es zeigen.



Bisher gibt es nur eine erste Bestandsaufnahme der Elektrik-Mängel, die sich durchs Gebäude ziehen und bei Arbeiten für die Netzwerkverkabelung aufgefallen sind. Der erste Schritt ist deshalb die Beauftragung eines Planungsbüros.



Die Verwaltungsspitze warb dafür, dies möglichst schnell zu tun. „Wir sind unter Handlungsdruck und haben die Verpflichtung, tätig zu werden“, sagte Stadtbürgermeister Andreas Ritter. Der Erste Stadtrat Holger Schulz riet den Ausschussmitgliedern, noch in diesem Jahr außerplanmäßige Planungskosten zur Verfügung zu stellen, weil der Haushalt 2024/25 wohl nicht vor April in Kraft treten wird. Der Ausschuss votierte einstimmig für einen Planungskosten-Ansatz von 200 000 Euro.

Das ist knapp unter dem Schwellenwert für eine EU-weite Ausschreibung, doch so oder so wird es wohl bis Jahresende dauern, bis das Ausschreibungsverfahren abgeschlossen ist – zumal es wegen eines Personalengpasses in der zuständigen Abteilung im Rathaus offenbar nicht vor Oktober angestoßen werden kann.



Die Ergebnisse der noch zu beauftragenden Planer sollen aber so rechtzeitig vorliegen, dass die nötigen Arbeiten an der Elektrik mit der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes verknüpft werden können. Letzteres soll in den Sommerferien losgehen. Damit erste Maßnahmen in Auftrag gegeben werden können, sollen 200 000 Euro für die Schulelektrik in den Haushalt für 2024, weitere 500 000 Euro dann in den Etat für 2025.



Schulz riet von höheren Summen ab, denn man müsse das Geld ja auch erst einmal „verbaut“ bekommen. Das Gros der Kosten sei dann für 2026 zu erwarten.



Wie hoch der gesamte finanzielle Aufwand sein wird, ist noch gar nicht raus. Die bisher kursierende Summe von 1,9 Millionen Euro ist lediglich eine grobe Schätzung. „In der Regel wird’s ja teurer“, meinte Ritter. „Das kann auch 2,5 Millionen Euro kosten. Aber es kann ja auch mal billiger werden ...“

Aus der Politik kam zum Teil Unverständnis dafür, dass die marode Elektrik erst jetzt aufgefallen ist. „Wir reden seit Jahren über das Brandschutzkonzept – da schaut man doch normalerweise nach, wo Gefahrenpotenzial ist“, meinte Joern Wolter (CDU). „Das finde ich sehr fragwürdig.“ Verwaltungsseitig wurde dazu erklärt, dass Elektriker, die in der Zwischenzeit mit dem Gebäude befasst waren, die Mängel hätten sehen müssen. Und nein, das Brandschutzkonzept drehe sich in erster Linie um Fragen wie Alarmierung und Fluchtwege. „Dann“, konstatierte Wolter, „sind meine Erwartungen an ein Brandschutzkonzept offenbar zu hoch.“



Ritter meinte, dass man sich die Frage stellen müsse, ob nicht in den letzten 20 Jahren eventuell zu wenig in das Schulgebäude investiert wurde. Insgesamt kalkuliert die Stadt jetzt mit 1,1 Millionen für das seit Langem diskutierte Brandschutzkonzept und mit einer unbekannten siebenstelligen Summe für die Elektrik.