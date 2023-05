Nachwuchs soll mitreden dürfen

Von: Holger Boden

Die Gestaltung von Spielplätzen ist nur eins von vielen Handlungsfeldern, bei denen Kinder im Wittinger Stadtgebiet künftig mitreden dürfen. © Boden, Holger

Wittingen – Wittingen will den offiziellen Status als „Kinderfreundliche Kommune“ erlangen – und möglicherweise schafft die Stadt das noch 2023. „Das Ziel wäre: noch in diesem Jahr“, sagt Helene Rausch auf die Frage, wann der Erhalt des Siegels realistisch ist, das vom Verein „Kinderfreundliche Kommunen e.V.“ (KfK) vergeben wird. Bei der Abteilungsleiterin für Bildung und Generationen im Wittinger Rathaus laufen bei diesem Thema die Fäden zusammen.

Der Ratsbeschluss, dass der Weg hin zur kinderfreundlichen Kommune beschritten werden soll, datiert schon auf 2020. Die Pandemie führte dazu, dass der damit verbundene Prozess in eher langsamen Schritten voranging. Eine Bestandsaufnahme des Status quo gehörte beispielsweise dazu, damit verbunden waren auch Fragebogen-Aktionen an Schulen.



Einer der jüngsten Schritte war dann ein Zielfindungs-Workshop im November 2022. Vertreter der Verwaltung und der Fraktionen saßen dabei mit Jugendlichen an einem Tisch, die Ergebnisse fließen ein in den Aktionsplan, der gerade erstellt wird. Der ist Kernstück des Programms und Voraussetzung für das Siegel.



Der Aktionsplan, so formuliert es der KfK e.V. auf seiner Homepage, legt „konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Kinderrechte fest. Es werden Zeitpläne erstellt, Verantwortlichkeiten und Finanzierung festgelegt.“ Letztlich muss der Stadtrat diesen Plan absegnen, und der Verein muss das Papier bestätigen. Danach kann das Siegel vergeben werden, und dann geht es an die Umsetzung der Inhalte.



Die läuft aber teils auch schon – dass noch an dem Plan gearbeitet wird, heißt nicht, dass Kinder und Jugendliche solange in die Röhre gucken. So gab es schon letztes Jahr am 20. September auf dem Marktplatz eine Aktion zum Kinderrechte-Tag, und das soll in diesem Jahr wiederholt werden. Ein Kinderrechte-Info-Stand der Jugendförderung steht morgen auch beim Bike-Park-Fest, und beim Funino-Fußball-Festival in Knesebeck soll er ebenfalls mit von der Partie sein. Wenn das Wittinger Freibad wieder geöffnet hat, soll es dort einen „Fun- und Aktionstag“ geben, am 18. August ist ähnliches im Knesebecker Strandbad geplant.



Kinderrechte, die sich vor allem in Events manifestieren? Dabei allein wird es nicht bleiben, doch es entspreche auch den Wünschen der Kinder, wie Rausch erläutert: „Im Jugendtreff haben wir einen Wunschbriefkasten, und da kommt oft der Wunsch nach mehr Festen für Kinder.“ Wichtig sei auch, dass solche Termine mit den Kindern und Jugendlichen zusammen gestaltet werden.



Mitwirkung, Mitsprache, Partizipation – das ist das, worum es bei der kinderfreundlichen Kommune im Kern geht: „Die Kinder lernen, dass sie mitbestimmen dürfen, und das trägt dazu bei, dass sie zu mündigen Bürgern heranwachsen“, sagt Rausch. Es gehe um Rechte und um Wünsche, aber nicht um ein reines Wunschkonzert: „Wir überlegen gemeinsam, welche Wünsche sinnvoll, machbar und bezahlbar sind. Die Kinder haben dabei oft auch total realistische Vorstellungen und sind offen für Argumente.“



So soll die „kinderfreundliche Kommune“ den Raum bieten, dass Dinge entwickelt werden, die im Interesse von Kindern und Jugendlichen sind. Da geht es nicht nur um eine parallele Freizeitwelt, sondern um den Alltag – und so können beispielsweise auch Pläne für Stadtgestaltung oder Straßenbau betroffen sein. An den Schaltstellen im Rathaus sei das bereits so im Denken verankert, sagt Rausch – und für die politische Arbeit soll das dann durch den KfK-Prozess auch bald gelten. Und so soll sich die Kinderfreundlichkeit nach und nach die Wittinger Alltags-Themen erobern. Es wird zum Beispiel schon jetzt an einer Spielleitplanung gearbeitet, bei der es um künftige Gestaltung von Spielplätzen geht. Da sollen die, die da spielen, ein Wörtchen mitreden dürfen.



Derzeit gibt es einen Stamm von fünf bis acht Jugendlichen, die in einer KfK-Arbeitsgruppe mitwirken – und wer U18 ist und Lust am Mitmachen hat, darf jederzeit dazustoßen. Als Info-Plattform ist eine eigene Homepage der Jugendförderung geplant.