Demnächst neu in Radenbeck: Die „Alte Bahnhofstraße“

Radenbeck – Eine Diskussion, die Radenbeck seit vielen Jahren immer wieder beschäftigt hat, ist beendet: Die Bahnhofstraße bekommt einen neuen Namen. Künftig heißt sie „Alte Bahnhofstraße“. Als der Ortsrat das am Mittwochabend im Landhaus Heidekrug beschloss, äußerten einige Anwohner der Straße ihren Unmut über die Entscheidung.

Ortsbürgermeister Karl-Heinz Brandes (CDU) hatte vorher deutlich gemacht, dass aus Sicht der Ortspolitik die Zeit der Diskussionen vorbei ist: „Wir wollen das jetzt so umsetzen.“ Zuvor hatte er noch einmal die Schwierigkeiten skizziert, die sich angesichts der Namensgleichheit der Bahnhofstraße in Wittingen und Radenbeck – bei gleicher Postleitzahl – immer wieder ergeben.



Seit die Umbenennung 2018 abgelehnt worden war, habe es weiterhin Probleme gegeben mit Zustellern und anderen Verkehrsteilnehmern, die ihr Ziel per Navi ansteuern – und dann in Radenbeck landen statt in Wittingen, oder umgekehrt. Auch Rettungsdienste waren schon zur falschen Adresse gefahren, und dass die Sache nun wieder auf die Tagesordnung kam, lag offenbar maßgeblich daran, dass es sogar beim Legen von Giffinet-Anschlüssen zu Verwechslungen kam. Für Brandes war das Maß damit voll: „Der Ortsrat ist für die Sicherheit der Einwohner zuständig. Wir haben uns abgestimmt, dass wir die Bahnhofstraße umbenennen wollen.“ Das betreffe 36 Grundstücke. Umgesetzt wird es wohl im Sommer.



Bei den Anwohnern, die unter den 20 Zuhörern saßen, kam das nicht gut an: „Wir haben die Kosten, und die Navis werden uns die nächsten zehn Jahre nicht finden“, fürchtete einer. Ein anderer monierte, dass das Problem von Radenbeck gelöst werden soll: „Warum sollen wir uns den Schuh anziehen?“ Wittingen, dessen Bahnhofstraße ja schließlich Teil des Problems sei, könne sich dann zumindest an den Kosten beteiligen. Ein anderer Zuhörer rief derweil: „Umbenennen und fertig.“



Wieder ein anderer schimpfte hingegen: „Ihr setzt Euch über die Interessen der Bürger hinweg.“ Der Ortsbürgermeister argumentierte, die Mehrheit der 128 Anwohner sei nicht anwesend, deshalb lasse sich eine weitgehende Ablehnung gar nicht belegen.



Brandes schlug als neue Namen „Alte Bahnhofstraße“ und „Radenbecker Bahnhofstraße“ vor. Ersteres kam deutlich besser an. Der Ortsrat votierte für diese Alternative mit vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Die Entscheidung steht damit, der Stadtrat muss das nicht mehr bestätigen.



Mitglieder des Ortsrates versicherten den Anwohnern, dass durch die Umbenennung keine besonders hohen Kosten auf sie zukämen, bei Gewerbebetrieben seien es freilich höhere als bei Privatleuten.