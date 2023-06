Jägercorps lässt sich feiern

Von: Holger Boden

Vor Burgkulisse: Der Spielmannszug des Jägercorps lieferte den musikalischen Rahmen für den Kommers im Schützenhaus. © Boden, Holger

Knesebeck – Mit Blockbuster-Musik im Kino-Sound stimmte das Knesebecker Jägercorps seine Geburtstagsgäste am Donnerstagabend auf zwei kurzweilige Kommers-Stunden ein. Zum 150-jährigen Bestehen schenkte die Formation sich selbst und ihren Gästen ein aufwendig produziertes Programm.

Wenn die Leinwand nicht gerade für einen Film unten war, sahen sich die Zuschauer einem Bühnenbild mit Burgmauer und -türmen gegenüber, bewacht von historisch gekleideten Wächtern mit Einhorn auf der Brust. Im Publikum saßen Vertreter aus Politik und befreundeten Vereinen sowie Sponsoren. Oberst Jörg-Wilhelm Meier richtete bei seiner Begrüßung schon vorab einen Dank an die Schützengesellschaft und das Schwarze Korps für ihre Beteiligung an den Jubiläumsfeierlichkeiten am morgigen Sonntag. Dem Schützen-Vorsitzenden Walter Schulze zollte er ein Sonderlob für dessen Engagement bei der Sanierung des Schützenhauses, und er dankte allen, die unter Federführung von Kai Neuschulz zum Programm beitrugen.



Stadtbürgermeister Andreas Ritter, der die Kameradschaft im Jägercorps lobte und dessen Spielmannszug als „Top-Adresse unter den Spielmannszügen“ würdigte, ließ das Geburtstagskind gleich mal mit Unterstützung des Publikums hochleben. Dann führten Yvonne Just und Matthias Gades durch ein Programm mit Filmen, Vorträgen und Sketchen.



Kurt Mann ließ zunächst die Geschichte des Jägercorps Revue passieren und ging auf die gesellschaftliche Wirkung der Befreiungskriege gegen Napoleon und den indirekten Gründungsnachweis in einem Protokoll von 1913 ein. Er amüsierte seine Zuhörer auch mit einem Zitat des Amtmanns Albrecht von 1782, der sich seinerzeit darüber beklagte, dass mancher Knesebecker Schütze (es gab sie schon seit 1645) wegen seiner Freizeit-Vorlieben die Feldarbeit vernachlässige.



Besonders großes Echo fand ein frisch gedrehter, augenzwinkernder Film im Stile alter Schwarz-Weiß-Streifen aus der Zeit, als die Bilder laufen lernten. Aktuelle Knesebecker Darsteller zeigten darin, wie einst im Danssahlschlag – beim heutigen Königsdamm – Schützenfest gefeiert wurde, und dass es trotz Tanzboden unter freiem Himmel doch erstaunlich viele Parallelen zur heutigen Zeit gab. Nur dass damals in einer Sandkuhle geschossen wurde.



Dann wurde ein Blick auf den Neustart der Schützenfeste nach dem Krieg geworfen – ab 1949 war das Brauchtum wieder erlaubt. Die Zuschauer erlebten auch die Evolution des Jägers von der Steinzeit bis heute, mit visueller Unterstützung durch Akteure samt Keulen und anderen Waffen.



An den in Knesebeck legendären Kurzzeit-Verlust einer Kompanie-Fahne im Jahr 1965 erinnerte Matthias Rode in einem launigen Vortrag, der wiederum durch einen humorvollen Film in zeitgenössischem Stil ergänzt wurde. Schließlich gab es noch Einblicke in das „lustige Wachtreiben“ am Schützenfest-Montag, mit dem die amtierenden Könige stets in ihrem Garten überrascht werden. Die aktuelle Majestät Ingo Gaede wurde kurz interviewt, und natürlich begleitete der Spielmannszug Jägercorps unter der Ägide von Henrik Mann den Abend mit Live-Musik – und wurde vom Publikum beim Finale erst nach einer Zugabe entlassen.