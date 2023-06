Das Freibad ist noch zu, der Saisonbeginn dagegen offen

Von: Holger Boden

Der Eingang zum Wittinger Freibad bleibt bis auf Weiteres verschlossen – wer einen Blick auf die Baustelle werfen will, ist im wahrsten Sinne des Wortes Zaungast. © Boden, Holger

Wittingen – Hinter dem Eröffnungstermin für das Wittinger Freibad steht ein großes Fragezeichen. „Das können wir nicht konkret sagen“, erklärt der Erste Stadtrat Holger Schulz auf die Frage, wann das Bad nach der umfangreichen Sanierung und dem Ausfall der Badesaison 2022 wieder in Betrieb genommen wird.

Avisiert worden war zuletzt ein Termin in Richtung Ende Juni, am 24. des Monats sollte im Ernst-Siemer-Bad ein „Fun und Action“-Fest für Jugendliche steigen. Das steht auch noch so auf der Homepage der Jugendförderung, doch laut Schulz ist dieser Event sicherheitshalber bereits ins Knesebecker Strandbad verlegt worden. Weil das Fest mit Hilfe von Fördergeldern finanziert wird, muss es termingerecht durchgezogen werden. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Lars Dreyer-Winkelmann soll im Gegenzug dafür ein im August ursprünglich im Strandbad vorgesehenes Fest ins Ernst-Siemer-Bad verlegt werden.



Wann genau das Wittinger Freibad nun öffnet, ob am Ende der 24. Juni doch noch gehalten werden kann – das alles hängt der Stadtverwaltung zufolge an dem Unternehmen, das mit den noch ausstehenden Leitungsarbeiten beauftragt ist. Das neue Schwimmerbecken muss laut Schulz noch ans Technikgebäude angeschlossen werden, aber: „Die Firma lässt uns hängen.“



Erst am Montag, so der stellvertretende Rathauschef, sei wieder eine Nachricht gekommen, dass krankheitsbedingt keine Mitarbeiter zum Wittinger Freibad kommen werden: „Es heißt, dass sie kein Personal haben.“ Im Rathaus habe man auch schon darüber nachgedacht, eine andere Firma zu beauftragen, um die Sanierung endlich abschließen zu können. Dieser Gedanke sei, so Schulz, aber wieder verworfen worden. Man fürchtet Probleme für den Fall der Gewährleistung, weil dann wahrscheinlich kaum nachweisbar wäre, auf wessen Konto etwaige Minderleistungen gehen.

Die Nutzer des Freibads stellen sich inzwischen Fragen hinsichtlich ihrer Jahreskarte. So hat sich ein Bürger mit der Auffassung ans IK gewandt, dass ein Teil der Gebühr zurückerstattet werden müsste. Immerhin wird bei Eröffnung des Bades voraussichtlich rund die Hälfte einer üblichen Badesaison schon vorbei sein.



Beschlüsse hinsichtlich einem Entgegenkommen für die Jahreskarten-Inhaber gibt es bisher nicht, laut Schulz hat es aber bereits auch entsprechende Anregungen aus der Politik gegeben. Die Verwaltung habe das aufgenommen, voraussichtlich werde der Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus am 5. Juli darüber sprechen.