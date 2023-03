Corona-Testzentrum in Wittingen schließt Anfang April

Von: Pascal Patrick Pfaff

Steht nicht mehr lange auf dem Parkplatz an der Knesebecker Straße: das Corona-Testzentrum. © Pfaff, Pascal Patrick

Wittingen – Der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigte Wegfall weiterer Corona-Schutzauflagen tritt heute in Kraft. Der 1. März – es ist ein Tag, an dem in Kliniken und Pflegeeinrichtungen nunmehr keine Testpflicht mehr besteht. Das hat auch Auswirkungen auf die Testzentren, etwa auf jenes nahe des Wittinger Rewe-Markts an der Knesebecker Straße.



Exit-Szenario mit Ansage

Zwei Container stehen dort, betrieben von der Testzentrum GbR aus Hannover. Mitarbeiter Marco Almeida Fernandes berichtet im IK-Gespräch, wie es damit nun weitergeht. So sei das Testzentrum momentan noch von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr geöffnet (am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 16 Uhr). PCR-Tests gebe es nicht, wohl aber Antigen-Schnell-, Influenza- und kostenlose Bürgertests.

Zu bekommen sind letztere seit 28. Februar nicht mehr. Die anderen Tests können aber auch bald nicht mehr an der Knesebecker Straße gemacht werden, wie Fernandes sagt: „Der Standort wird nicht aufrechterhalten, wenn niemand ihn braucht. Ein solches Testzentrum lohnt sich nur, solange es für die Bürger eine Rolle spielt.“ Will heißen: Zum nächsten Monat wird der Container geräumt und abgebaut. Eine anderweitige Nutzung ist laut Fernandes nicht geplant.

Er und seine Kollegen hätten sich schon lange mit dem Exit-Szenario beschäftigt und seien jetzt damit fertig. Das Konzept habe ein Verfallsdatum. „Die Testzentrum GbR ist ein Konsortium aus Ärzten und Unternehmern. Wir haben alle auch etwas anderes zu tun. Es ist gut, jetzt sein Parallel-Leben weiterführen zu können“, zieht Fernandes Bilanz.



Verwaltung dankt: „Hochprofessionell“

Zuletzt seien die Besucherströme am Testzentrum konstant gewesen. „Ich gehe jedoch davon aus, dass es ab 1. März einen Einbruch geben wird – trotz nicht unwesentlicher Inzidenzen“, wie der Hannoveraner sagt. Ein Schicksal, das die ebenfalls von der Testzentrum GbR betriebenen Testzentren in Gifhorn, Wolfsburg, Hannover und Düsseldorf auch treffen dürfte. „Dort läuft es ähnlich wie in Wittingen. An diesen Standorten gibt es aber PCR-Tests. Die Testungen sind dann meist unabhängig von wegfallenden Regeln“, fasst Fernandes zusammen.



Die Stadt Wittingen ist indes nicht in die Organisation und Abwicklung des Testzentrums involviert, wie es aus der Verwaltung heißt. Sven Menzhausen, Abteilungsleiter für Kultur, Sport und Tourismus, dankt der Testzentrum GbR freilich dennoch: „Wittingen hatte Glück, einen solch seriösen Betreiber zu finden. Die Leute arbeiten dort hochprofessionell. Alles hat gut geklappt.“