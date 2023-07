Knesebecker Raketentechnik fliegt mit zum Mond

Von: Holger Boden

Teilen

Die NASA-Mondrakete, die für die Artemis-Mission zum Mond vorgesehen ist, rollt am 27. September 2022 zurück zum Vehicle Assembly Building im Kennedy Space Center in Cape Canaveral. © picture alliance/dpa/Nasa/Planet Pix via ZUMA Press Wire | Joel Kowsky

Zurück zum Mond – das ist das Ziel, das die US-Weltraumbehörde NASA mit dem Projekt Artemis verfolgt.

Knesebeck – Die dabei eingesetzte Raumkapsel Orion soll nächstes Jahr bei einer bemannten Mission wieder Menschen in die Umlaufbahn des Erdtrabanten bringen. Damit die Kapsel dorthin kommt, sorgt das in Europa konstruierte Servicemodul ESM für Antrieb und Energie – an Bord hat es unter anderem Technik aus Knesebeck.



Denn das Unternehmen Butting baut für das ESM Treibstoffleitungen aus Titanbogen. Bei der unbemannten Mission Artemis 1 im vergangenen Herbst waren diese Leitungen schon im Weltall. Auch für den bemannten Flug, der für November 2024 avisiert ist (Artemis 2), sowie für die erste bemannte Mondlandung nach mehr als 50 Jahren (Artemis 3, wohl Ende 2025) hat Butting die Leitungen bereits ausgeliefert. Derzeit wird bereits für Artemis 4 produziert – das ist nach den Plänen der NASA der erste bemannte Besuch einer (noch zu bauenden) Mond-Raumstation.



Das ESM spielt eine ungeheuer wichtige Rolle: Neben Antrieb und Energieversorgung ist es auch für Wasser-, Sauerstoff- und Stickstoff-Zufuhr zuständig, hält die Kapsel auf Kurs und das Modul der Mannschaft auf der richtigen Temperatur. Am Ende der Mission trennt es sich von dem Raumfahrzeug und verglüht in der Erdatmosphäre.



Konstruiert und gebaut wird das ESM von Airbus Defence and Space in Bremen. Dort kennt man Butting als langjährigen Partner – die Knesebecker haben schon für die Europarakete Ariane 5 Rohrleitungen zugeliefert.



Ganz klar: Technik für die Raumfahrt muss höchste Ansprüche erfüllen. Butting verfügt über die nötigen Zertifizierungen und Zulassungen, um in diesem Konzert mitspielen zu können.



Und das Knesebecker Unternehmen verweist darauf, dass es ein komplettes Leistungspaket aus einer Hand bieten kann: „Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung, von der Rohmaterialbeschaffung bis zur Endreinigung und Verpackung – wir managen für unsere Luft- und Raumfahrtkunden die gesamte Prozesskette für einbaufertige Komponenten“, erklärt Volker Gerdwilker, Technical Project Manager bei Butting in Knesebeck.



So dürften die Mitarbeiter des Unternehmens mit Spannung verfolgen, wie es mit dem Artemis-Projekt weitergeht – in dem Bewusstsein, einen Teil zur Erforschung des Alls beizutragen.