Bundeswehr-Nein zu Stöcken ist fix

Von: Holger Boden

Senkrechte und waagerechte Rotoren vertragen sich nicht: Für weitere Windräder bei Stöcken gibt es wegen Hubschrauber-Tiefflügen kein grünes Licht der Bundeswehr. © Jan Woitas

Stöcken – Neue Windräder bei Stöcken wird es offenkundig nicht geben: Die Bundeswehr stimmt der Aufstellung von Anlagen nicht zu, das ist nun scheinbar endgültig. Der Wittinger Ausschuss für Stadtentwicklung wird deshalb in seiner Sitzung am Dienstag, 6. Juni (18 Uhr, Rathaus) voraussichtlich einen Flächennutzungsplan verabschieden, in dem der Vorrangstandort nicht mehr vorkommt.

Weil der Landkreis Gifhorn als Genehmigungsbehörde im ersten Genehmigungsverfahren noch Mängel bei der Abwägung der Bundeswehr-Belange gesehen hatte, musste ein Teil der geplanten Windparks eine zweite Runde drehen – für die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans gab es eine weitere öffentliche Auslegung.



Und in diesem Zuge hat die Bundeswehr nun geltend gemacht, dass Windräder auf der Stöckener Fläche „im Regelfall abgelehnt“ werden. Das Areal befinde sich „vollständig innerhalb einer Hubschraubertiefflugstrecke und ihres Sicherheitskorridors“. Fazit des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUD), das die Stellungnahme verfasst hat: „Die Fläche ist daher aus Sicht der Bundeswehr für die Windenergieplanung ungeeignet.“



Entsprechend empfiehlt die Stadtverwaltung dem Ausschuss am Dienstag, dass die Planungen bei Stöcken nicht weiterverfolgt werden sollten.



Teil der zweiten Verfahrensrunde waren derweil auch die Vorrangflächen für neue Windräder bei Lüben, Vorhop und Suderwittingen. Bei Lüben und Vorhop gibt es grundsätzlich grünes Licht seitens der Bundeswehr, allerdings weist das BAIUD darauf hin, dass es zu Bauhöhenbeschränkungen, Auflagen oder sogar Ablehnungen einzelner Anlagen kommen könnte. Die Fläche bei Lüben ist im militärischen Zuständigkeitsbereich des Flugplatzes Faßberg.



In Vorhop ist die Bundeswehr aus Celle zuständig. Auch in diesem Fall sieht das BAIUD keine grundsätzlichen Hindernisse, weist aber ebenfalls auf mögliche Einschränkungen hin.



Beim Suderwittinger Vorranggebiet liegt der östliche Rand in einer Tiefflugstrecke samt Sicherheitskorridor. Laut BAIUD geht es um etwa 7 Prozent des gesamten Areals. Für diesen Teilbereich wird die Aufstellung von Windrädern abgelehnt, für die übrigen 93 Prozent darf die Planung durchgewunken werden.



Wenn der Ausschuss am Dienstag dazu ein Votum abgegeben hat, ist am 29. Juni noch der Stadtrat gefragt. Beide Gremien werden freilich nichts gegen das Veto der Bundeswehr im Stöckener Fall unternehmen können.