.

• Die Bürgergemeinschaft Wahrenholz will – wie der Name schon vermuten lässt – die Dorfgemeinschaft stärken.

• Sie unterstützt die Gemeinde bei der Neugestaltung der Dorfmitte und informiert die Bürger über die Baufortschritte.

• Mitglieder der Bürgergemeinschaft bereiten schon seit Jahren das Schulobst an der Grundschule zu.

• Die Bürgergemeinschaft richtet regelmäßig Klön- und Spielnachmittage für Senioren aus, die Vorsitzende Ursel Pape und ein weiteres Vereinsmitglied lassen sich gerade zu Seniorenbegleitern ausbilden.

• Die Bürgergemeinschaft bietet ein Forum für Nachbarschaftshilfe und damit auch eine feste Anlaufstelle, wenn jemand mal nicht weiß, wie er etwas erledigen kann.

• Außerdem stellt sie in den Räumlichkeiten der Postfiliale eine Reinigungsannahmestelle.

Ob beim großen Projekt Dorfmitte oder beim gemütlichen Klön- und Spielenachmittag für Senioren: Die Bürgergemeinschaft Wahrenholz will sich aktiv in das Dorfleben einbringen. Der Verein um die Vorsitzende Ursel Pape zählt zurzeit 94 Mitglieder. Pape lässt sich gerade mit einem weiteren Vereinsmitglied zur Seniorenbegleiterin ausbilden. Die Bürgergemeinschaft richtet regelmäßig Seniorentreffen aus, für die ein Raum im Küsterhaus genutzt werden kann.

„Es geht jetzt so richtig voran beim Projekt Dorfmitte“, freute sich Pape jetzt bei der Jahreshauptversammlung. Die Bürgergemeinschaft informiert Interessenten über die Fortschritte des Projekts. Dafür wurde eigens ein Info-Container angeschafft.

Seit Jahren unterstützt die Bürgergemeinschaft die Aktion Schulobst an der Grundschule, indem Mitglieder das Obst zubereiten. Der Verein bietet eine Plattform für Nachbarschaftshilfe an und besetzt eine Reinigungsannahmestelle. Er steht auch im engen Austausch mit dem Seniorenbeirat der Samtgemeinde Wesendorf. Beim Forum „Pflege und Wohnen im Alter“ wurden Vorträge in diversen Städten gehalten, um andere Kommunen auf das Projekt in Wahrenholz aufmerksam zu machen. Papes Wunsch ist es, dass die Bürger „ein Leben lang in Wahrenholz“ wohnen können.