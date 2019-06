25 Brauerei-Mitarbeiter nehmen an Warnstreik teil

Wittingen – 25 Mitarbeiter haben sich gestern Morgen an dem Warnstreik bei der Wittinger Privatbrauerei beteiligt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hatte zu der Aktion aufgerufen, die von 7 bis etwa 10 Uhr dauern sollte.

Die NGG, die mit 30 bis 40 Teilnehmern kalkuliert hatte, verband mit dem Warnstreik die Forderung nach 6 Prozent mehr Lohn.

Nach einer kurzen Kundgebung neben dem Werkstor lud Gewerkschaftssekretär Arno Fischer die Streikenden gestern zum Frühstück ins Wittinger Tor ein. Die dreistündige Arbeitsniederlegung bezeichnete er als „Warnschuss“ mit Blick auf die dritte Verhandlungsrunde, bei der heute die Vertreter beider Tarifparteien an den Tisch kommen (das IK berichtete). Den alten Tarifvertrag hatte die NGG zum Jahresende gekündigt. Betrieblichen Schaden wolle man mit dem Warnstreik nicht anrichten, sagte Fischer: „Wir fahren das Sudhaus nicht runter.“

Aus Reihen der Streikenden war die Einsicht zu hören, dass in der Brauwirtschaft die Bäume derzeit nicht in den Himmel wachsen – aber auch der Wunsch nach mehr Lohn bei steigenden Lebenshaltungskosten in einem Umfeld, in dem andere Branchen bei den Gehältern zulegen.

Den gewerkschaftlichen Organisationsgrad im Unternehmen bezifferte der Betriebsrat auf rund 70 Prozent. Das sei bezogen auf die 78 Festangestellten. Zur Arbeitnehmerschaft gehöre auch eine Reihe von Leiharbeitern. Von ihnen nahmen ebenfalls ein paar am Warnstreik teil.

Den Geschäftsführer der Privatbrauerei, Axel Schulz-Hausbrandt, erreichte das IK gestern Morgen in der Produktion: „Ich stehe an der Maschine, ich halte die Fass-Abfüllung am Laufen. Wir können uns den Produktionsausfall derzeit nicht leisten.“ Aktuell läuft die Abfüllung für Schützenfeste und Gastronomie auf Hochtouren.

Schulz-Hausbrandt sagte, zu streiken sei „ein gutes Recht“ der Mitarbeiter. Dass man nach schwierigen Jahren die Trendwende geschafft und wieder ein leichtes Absatzplus geschafft habe, ermögliche aber noch „keine Geschenke“. Ihm fehle das Verständnis für eine Forderung nach 6 Prozent auch angesichts der Tatsache, dass einigen Kollegen noch vor wenigen Jahren betriebsbedingt gekündigt werden musste. Für die Arbeitgeberseite sei klar: Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen sei „nicht die Zeit“ für solche Lohnsteigerungen – zumal man es in der Region auch mit Wettbewerbern zu tun habe, deren Belegschaft nur teilorganisiert sei. bo