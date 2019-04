Botschafter vom Harz bis zur Ostsee

Wittingen – Zwei 14-Jährige, die das Thema Depressionen aus der Tabu-Ecke holen wollen – ein bemerkenswertes Projekt, dessen Details sich nun immer mehr konkretisieren.

Merlin Beyer aus Emmen und Mark Bialas aus Vorhop, beide Schüler der IGS Wittingen, möchten nun nicht mehr nur die Bürger in ihrem eigenen Bundesland für die Krankheit sensibilisieren, sie wollen mit ihrer Radtour im Sommer auch die Menschen von Mecklenburg-Vorpommern erreichen.

Mit ihrer Idee einer Fahrradtour, die den gesellschaftlichen Kampf gegen seelische Beschwerden in den Mittelpunkt stellt, hatten die zwei damals 13-Jährigen im Herbst den Wettbewerb „Entdecke Deine Möglichkeiten“ gewonnen (das IK berichtete). Eine Initiative, hinter der der Verein World Youth Expedition und die Kultur- und Sozialstiftung der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg stehen.

Die Tour, die das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit rückt, soll nun am 8. Juli mit einem Netzwerktreffen in Goslar starten. Ziel ist Rostock – das Duo will die Ostsee am 16. oder 17. Juli erreichen. War der Arbeitstitel zunächst „Niedersachsen gegen Depressionen“, so heißt das Projekt nun die „Mut zu reden“-Tour 2019.

Unterwegs machen die beiden Jugendlichen Halt in Städten wie Braunschweig, Wolfsburg, Lauenburg oder Schwerin. Und natürlich auch in ihrer Heimat: Am 3. Tag der 400 Kilometer langen Reise, dem 10. Juli, soll am späten Vormittag Gifhorn erreicht werden. Am Nachmittag wollen sie um 15 Uhr in Wittingen sein, wo von 16 bis 18.30 Uhr ein Netzwerktreffen stattfinden soll. Bei diesen Treffen, die an diversen Stationen der Fahrt geplant sind, wollen die beiden Schüler Mediziner, Politiker, Vertreter von Selbsthilfegruppen und andere Player an einen Tisch bringen und Medieninteresse für das Problemfeld Depressionen wecken.

„Wir kommen voran“, sagt Mark Bialas mit Blick auf die Organisation des Vorhabens und den Kontakt mit den Behörden. Die Kultur- und Sozialstiftung wie auch die in Wolfsburg ansässige World Youth Expedition stehen den beiden Jugendlichen weiterhin unterstützend zur Seite, ein Sponsor hat schon eine stattliche Summe zugesagt.

Merlin Beyer und Mark Bialas hoffen indes, weitere Sponsoren zu finden. Insgesamt benötigen sie 5000 Euro. Förderern wollen sie Platz für deren Logo auf ihren Tour-Shirts bieten. Den Verlauf der Fahrt wollen sie per Social Media dokumentieren.

Gesucht werden zudem noch zwei Unterstützer, die ein Begleitfahrzeug als Vorauskommando fahren und bei der Tour an den Stationen den Erstkontakt mit den dortigen Ansprechpartnern aufnehmen. Kontakt über World Youth Expedition: (05361) 2724815 oder info@worldyouth expedition.com.

IGS-Leiter Stefan Krauß ist stolz auf das Engagement der zwei Schüler: „Wir unterstützen das Vorhaben, soweit wir das können.“ Vielleicht werde man die Fahrt und ihr Thema auch im kommenden Schuljahr im Unterricht nachbereiten.

VON HOLGER BODEN