Großer Erfolg für Pferdezüchterin: Bundeschampionesse aus Boitzenhagen

Die sechsjährige Hannoveraner Stute Blue, aus der Zucht und im Besitz von Andrea Bentes aus Boitzenhagen, gewann mit Tessa Frank das Bundeschampionat des sechsjährigen Dressurpferdes in Warendorf. Züchtertochter und Ausbilderin Maren Müller (geb. Bentes, 2.v.l.) nahm die Blumen und die Plakette entgegen. © Privat

Boitzenhagen – Die Hannoveraner Stute Blue machte am späten Sonntagnachmittag das Pferdezüchterhaus Bentes aus Boitzenhagen sehr glücklich: Die sechsjährige Buckingham-Locksley II-Tochter, aus der Zucht und im Besitz von Andrea Bentes, gewann mit ihrer Reiterin Tessa Frank die Goldmedaille im Finale des Bundeschampionats des sechsjährigen Dressurpferdes in Warendorf. In einem hochklassigen Feld konnte ihr nach einer tollen Vorstellung, die mit einer Endnote von 8,9 honoriert wurde, die Siegerschärpe um den Hals gelegt werden.

Für die Züchter-Familie Bentes ein ganz besonderer Tag: Die braune Stute kam 2017 auf ihrem Hof in Boitzenhagen zur Welt. Schon Blues Mutter Lifou (Locksley II-Western Star) stammt aus ihrer Zucht. Blues Zügel sollte dann schnell Tochter Maren übernehmen, die die Stute behutsam ausbildete und auf größere Aufgaben vorbereitete. Bereits in 2022 qualifizierten sich die beiden für das Bundeschampionat des fünfjährigen Dressurpferdes.



In diesem Jahr nahm nun Blue mit Marens Trainerin Tessa Frank aus Soltau an einer der erforderlichen Qualifikationsprüfungen teil. Auf dem Klosterhof in Medingen konnten sie die Qualifaktion direkt gewinnen. Damit war klar: „Team Blue“ durfte nach Warendorf. Dort finden schon seit vielen Jahren die Bundeschampionate statt, bei denen die Topnachwuchspferde und -ponys aus deutscher Zucht in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit in fünf Altersklassen zu Bundeschampions gekürt werden. Alljährlich lockt die Veranstaltung über 500 Teilnehmer mit rund 1000 Pferden und Ponys in die Emsstadt.



Bereits in der Finalqualifaktion am Donnerstag setzte die Hannoveraner Stute ein Ausrufezeichen. Frank, die schon seit vielen Jahren erfolgreich Pferde ausbildet und vorstellt, pilotierte die elegante Stute mit viel Ausdruck und Harmonie durch das Warendorfer Viereck. 8,7 und Platz vier standen am Ende auf der Anzeigentafel – der direkte Finaleinzug war gelungen und bereits alle Erwartungen übertroffen.



21 Reiter-Pferd-Paare durften am Sonntag um die Goldmedaille kämpfen. Als drittletztes Paar betraten Blue und Frank das Viereck – und schafften die Sensation. Mit einer geschmeidigen und sicheren Vorstellung, die mit viel Qualität in allen drei Grundgangarten punktete, wurde die Stute aus Boitzenhagen Bundeschampionesse. Und machte die pferdeverrückte Familie sehr stolz – die ausgelassene Meisterfeier in Warendorf soll in diesen Tagen auf dem heimischen Hof weitergehen.