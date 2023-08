Wittinger Privatbrauerei: Bierabsatz ist „um 5 Prozent gewachsen“

+ © Pfaff, Pascal Patrick Dem nationalen Rückgang des Bierabsatzes im ersten halben Jahr 2023 setzt die Wittinger Privatbrauerei (Foto) ihre Zahlen entgegen. Laut Geschäftsführer Axel Schulz-Hausbrandt stehen der positiven Entwicklung in diesem Bereich aber auch Herausforderungen gegenüber. © Pfaff, Pascal Patrick

Wittingen – Der Bierabsatz in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwischen Januar und Juni um 4,2 Milliarden Liter zurückgegangen. Das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die unlängst veröffentlicht worden sind. Demnach konsumierten die Bürger 2,9 Prozent weniger vom Gerstensaft. Gegenläufig ist der Trend jedoch in der Wittinger Privatbrauerei, wie das IK auf Nachfrage von Geschäftsführer Axel Schulz-Hausbrandt erfahren hat.

Keine Weitergabe der Preissteigerungen

„Wir sind bisher in 2023 um circa 5 Prozent gewachsen, auch weil wir dran sind, die Marke sowohl im Nord- als auch Südkreis zu etablieren.“ Dabei sei viel für die Sichtbarkeit getan worden, die Brauerei präsentiere sich im Eingangsbereich von Supermärkten oder initiiere Verlosungen, so Schulz-Hausbrandt, der darauf verweist, dass immer an Geschmack und Qualität des Getränks gearbeitet werde: „Das ist eine harmonische Abstimmung. Jedoch haben wir auch mit den Energie- und Reinigungskosten zu kämpfen. Zudem sind die Rohstoffpreise für Malz und Hopfen gestiegen. An die Kunden wird das aber nicht weitergegeben“, hält der Diplom-Kaufmann fest.



Ähnliches war kürzlich auch vom Deutschen Brauer-Bund zu hören, der davon sprach, dass die Kosten nur zu einem kleinen Teil an die Kunden weitergegeben würden. Schulz-Hausbrandt erklärt sich diese Praktik damit, dass „die Kunden selten einen Preis von mehr als 11 Euro pro Kasten akzeptieren“ und nach Angeboten suchen. Festzuhalten sei, dass der Handel die Preise macht, die Privatbrauerei spreche nur eine Empfehlung aus.



Die veränderte Situation habe indes keine Auswirkungen auf die Mitarbeiterschaft: „Ich kann sagen, dass es bei uns keinen Personalabbau geben wird. Wir suchen vielmehr nach guten Wegen, von den Kosten runterzukommen, etwa, indem die Produktionsprozesse modernisiert werden.“ Sein Beispiel: Die „massiven“ Investitionen in eine neue Kühlanlage, die seinen Angaben zufolge effizienter arbeitet, als bisher.



Dass der Bierabsatz in Deutschland zurückgegangen ist, liegt laut dem Deutschen Brauer-Bund unter anderem an den zuletzt gestiegenen Lebenshaltungskosten. Etwas, das auch Schulz-Hausbrandt so beobachtet hat: „Ja, das spiegelt der Markt so zurück. Haupttreiber ist die Inflation, jedoch wollen sich die Menschen auch gesünder ernähren.“ Die Brauerei habe daher auch alkoholfreies Bier und Limonaden-Bier-Gemische im Programm.



Personalmangel in Gastro mit Wirkung

Das Statistische Bundesamt hat auch erfasst, dass es im ersten Halbjahr 2019 noch einen Absatz durch die Erzeuger gab, der um circa 375 Millionen Liter höher ausfiel als im Vergleichszeitraum für 2023. Und in Wittingen? Da ist das Niveau laut Schulz-Hausbrandt noch nicht wieder auf dem Stand von 2019: „Beim Flaschenbier geht es in die Richtung, beim Fassbier aber nicht“, sagt der Geschäftsführer, um gleich einen Grund zu nennen: „Weil es in den gastronomischen Betrieben zu wenig Personal und zusätzliche Schließzeiten gibt, wirkt sich das auch auf den Bierverkauf aus.“



Zahlen zum Bierabsatz seines Unternehmens bei Veranstaltungen wie dem Wittinger Sommerfest oder dem Heidmärkerfest in Hankensbüttel liegen ihm indes nicht vor. Seinen Angaben zufolge ist es trotz des durchwachsenen Wetters gut gelaufen: „Grundsätzlich haben die Menschen ja Lust auf derartige Veranstaltungen. Dort wird dann auch Bier konsumiert. Meine subjektive Empfindung ist aber, dass kleinere Feste, die es ja daneben auch noch gibt, nicht mehr so gut angenommen werden. Was natürlich auch Auswirkungen auf den Bierabsatz hat“, so sein Resümee.



Angesprochen auf die Zukunft, erwartet Schulz-Hausbrandt, dass es kleinere Brauereien schwer haben könnten, zu überleben. Ein Katalysator dafür sei die Corona- und Ukraine-Krise. „Ich bin aber überzeugt, dass die Privatbrauerei durchkommt. Auch wegen der angesprochenen Gesamt-Strategie.“