Im Bereich der Wittinger Grundschule: Maßnahmenpaket soll Umweg sicherer machen

Der Ortsrat wünscht sich im Bereich der Grundschule am Wittinger Umweg mehr Verkehrssicherheit und Schutz für die Schüler.

Wittingen – Mit einem ganzen Maßnahmenpaket will der Wittinger Ortsrat am Umweg die Verkehrssicherheit im Bereich der Grundschule erhöhen. Die Grünen im Stadtrat hatten die Diskussion mit einem Antrag angestoßen (das IK berichtete).

Der Ortsrat votierte einstimmig dafür, den Überweg an der Schule mit einer Bedarfsampel auszustatten.

Zudem soll geprüft werden, ob die Beschränkung auf Tempo 30, die derzeit während der Schulzeiten gilt, zeitlich und räumlich ausgeweitet werden kann. Beim Landkreis Gifhorn als Verkehrsbehörde soll sogar die Installation eines festen Blitzers angeregt werden. Und: Das für den Umweg geltende Durchfahrverbot für Lkw soll auf den angrenzenden Straßen wie etwa der Uelzener Straße frühzeitig durch Schilder angekündigt werden.

Der Ortsrat sprach sich überdies dafür aus, den ohnehin geplanten barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle vorzuziehen und im kommenden Haushalt Planungsmittel dafür bereitzustellen. Das damit auf den Weg gebrachte Bündel von Maßnahmen wird noch im städtischen Verkehrsausschuss diskutiert werden.

Thomas Lemke (Grüne) hatte die Idee eingebracht, die am Umweg vorhandene Ampel in den Schulbereich zu versetzen oder eine zusätzliche neue Ampel zu installieren. Ein Blitzer kam auch deshalb ins Gespräch, weil Lothar Brause (CDU) zu bedenken gab, dass eine Tempobeschränkung auf 30 Stundenkilometer intensiv kontrolliert werden müsste, wenn man es mit der Verkehrssicherheit in dem Bereich ernst meint. bo