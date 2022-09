B-Plan für Knesebecker Ortskern erst 2023?

Die Diskussion um den Bebauungsplan für den Knesebecker Ortskern griff auch das Thema „Holzsprossenfenster“ auf. © Uwe Zucchi

Knesebeck – Als Norman Wicha am Dienstag in der Knesebecker Ortsratssitzung über den Sachstand zum Bebauungsplan (B-Plan) im Ortskern informierte, war noch nicht mit der späteren Debatte zu rechnen. Ein Meinungsaustausch, in dem die zeitliche und bauformale Ausgestaltung des B-Plans im Mittelpunkt stand. Und die Erkenntnis, dass es wohl noch eine weitere Info-Veranstaltung zum Thema braucht.



Wicha (FWG), seineszeichens Bürgermeister von Knesebeck, berichtete zunächst von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange, die zwischen dem 20. Juni und 22. Juli stattgefunden habe. Auch seien bereits Stellungnahmen vom beauftragten Planungsbüro gesichtet worden. „Schwerwiegende Einwendungen hat es dabei nicht gegeben“, so Wicha. Jedoch gebe es bei einigen Stellungnehmern den Bedarf, noch Teilaspekte zu klären: Etwa in puncto Solar- und Photovoltaikanlagen oder hinsichtlich von Einschränkungen auf Grundstücken.



Anpassung B-Plan zieht sich bis Frühjahr 2023

Und das hat Folgen: Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro werden die Gespräche und Anpassungen nämlich voraussichtlich erst im Dezember dieses oder Januar des nächsten Jahres abgeschlossen sein. Bis es zur öffentlichen Auslegung kommt, dürfte es laut Wicha dann noch bis Februar oder März 2023 dauern.



Ein Sachverhalt, den Wittingens Erster Stadtrat Holger Schulz bedauerte: „Bis dahin ist es noch eine lange Zeit. Die Bauherren sind dadurch natürlich eingeschränkt.“ Das Problem sei, dass die Planungsbüros derzeit nicht mit ihren Aufträgen hinterher kommen. Hinsichtlich der Einwendungen sei es zwar vorstellbar, sie schneller abzuarbeiten. „Jedoch gilt die Veränderungssperre. Deshalb dauert es noch“, so Schulz.



Das stieß bei Jens-Uwe Janke (GfK) auf Unverständnis: „Ich kann das nicht akzeptieren. Es wird doch wohl zwei bis drei Personen geben, die das einarbeiten. Die Sache zieht sich wie ein Kaugummi.“ Eine Sicht, die auch Walter Schulze (CDU) teilte: „Mir ist der Zeitplan zu lang. Wir müssen den Menschen frühzeitige Infos geben.“ Insbesondere hinsichtlich der baulichen Veränderungen im Ort.



Tausende Euro für Holzsprossenfenster

Was dies konkret bedeutet, erklärte Dr. Thomas Weiland (FWG): „Die Haustüren, die wir den Bürgern vorgeschlagen haben, können oder wollen sich viele gar nicht leisten. Ich bin daher dafür, mit den Menschen darüber zu diskutieren, was sie sich vorstellen.“ Dies solle auf einer weiteren Info-Veranstaltung geschehen, auf der die Bürger auch eigene Vorschläge machen können.



Bis auf Jens Meyer (Grüne), der einen zusätzlichen Info-Termin als nicht zielführend einschätzt („der Ortsrat hat bereits in zwei Veranstaltungen abgewägt zwischen den Interessen der Betroffenen und der Planenden“), teilte das Ratsrund Weilands Idee. In der Folge bat Wicha Stadtvertreter Schulz darum, das Gespräch mit dem Planungsbüro zu suchen. „Und eine weitere Info-Veranstaltung soll es auch geben.“



Für Marina und Marcus Liedtke ein wichtiges Signal, wie sie in der Einwohnerfragestunde betonten. „Es wäre gut, wenn das passiert. Denn wir wollen teilhaben an den Spielregeln, die vom Ortsrat aufgestellt wurden.“ Bisher werde nämlich vorgeschrieben, Holzsprossenfenster einzubauen. Ein Posten, der laut Marcus Liedtke in die Tausende geht.