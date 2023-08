Bauantrag für künftiges Tierheim bei Glüsingen genehmigt

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Einen Schritt in Richtung Zukunft hat der Tierschutzverein Isenhagener Land nun machen können. Die Baugenehmigung für das neue Domizil bei Glüsingen liegt seit Kurzem vor. Darüber freuen sich freilich Petra Paeger und Heino Krannich vom Verein – hier an einer Hundelebendfalle. © Pfaff, Pascal Patrick

Glüsingen/Hahnenberg – Am vergangenen Freitag kam die frohe Kunde: Der Bauantrag des Tierschutzvereins Isenhagener Land auf Modernisierung und Nutzung eines Resthofs ist genehmigt worden. Das Gebäudeareal in Hahnenberg bei Glüsingen ist ja bekanntlich als neues Domizil auserkoren worden, nachdem der Verein die Tierauffangstation am Fuhlenriedweg in Wittingen zum 31. Januar des letzten Jahres räumen musste (das IK berichtete). Wie es nun in Hahnenberg weitergeht, hat das IK bei einem Vor-Ort-Treffen mit den Vereinsvertretern Petra Paeger und Heino Krannich erfahren.



Vermittlungsstall auf zwei Stockwerken

Zuvor blickt die Vereinsvorsitzende aber zurück. So sei es nach Kündigung des Pachtvertrags im April 2021 eine Menge Arbeit gewesen, die neue Bleibe zu finden – mussten Genehmigungen eingeholt und die Umnutzung beantragt werden. „Ich finde, wir haben hier eine optimale Lage. Es liegt ein bisschen außerhalb, da beschweren sich dann keine Anwohner mehr über Hundegebell.“ Das sei zuweilen am alten Standort der Fall gewesen.



In Hahnenberg habe das Areal eine Gesamtfläche von 3000 Quadratmetern. Groß genug für die künftigen Heimtiere, also Hunde, Katzen, Vögel und Kleintiere wie Hamster und Kaninchen. Ein laut Paeger „noch etwas verwilderter Hundeauslauf“ nimmt draußen 1000 Quadratmeter ein.



An den Gebäuden selbst hat es bis dato nur wenige bauliche Veränderungen gegeben. „Die durften nicht vorgenommen werden, solange der Bauantrag nicht bewilligt war. Seitdem haben wir das Eingangstor renoviert, auch wird ein Anbau kommen“, so Paeger, die viel Wert auf ein nachhaltiges Gesamtkonzept legt. Mit der Unteren Naturschutzbehörde sei abgesprochen, möglichst wenig Flächen neu zu versiegeln. „Natürlich soll das Haus energetisch saniert werden, aber wir wollen auch Altes erhalten.“



So solle etwa das Fachwerk im künftigen Büro unberührt bleiben. Und Heino Krannich, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, ergänzt: „In der Tenne steht eine alte Dreschmaschine. Da gehen wir nicht ran. Später wird der Raum vielleicht mal für Seminare genutzt.“ Paeger und Krannich freuen sich zudem, dass es in der Küche einen Aufenthaltsraum für die Ehrenamtlichen geben wird und der Innenhof auch Grillnachmittage erlaubt.



Was die Tiere betrifft, so soll es laut Paeger einen Raum für Nachtaktive geben. Eine Scheune beherbergt die Quarantäne- und Krankenstation. Katzen, Hunde und Co., die an Tollwut erkrankt oder von Pilzen befallen sind, werden ihrer Aussage zufolge auf die Isolierstation gebracht, zu der künftig noch eine Zuwegung für Polizei und Feuerwehr gebaut werden soll.



„Haben sie Fundtiere dabei, und es ist niemand von den Ehrenamtlichen da, dann reicht ein Zahlencode, um Zutritt zum Gebäude zu bekommen. Polizei und Feuerwehr haben dies natürlich.“ Zudem werde es auch einen Vermittlungsstall geben. In der unteren Etage leben dann separiert voneinander Hunde und Katzen, im Obergeschoss Vögel und Kleintiere.



Ein Zaun gegen Wolfsangriffe

All dies muss freilich finanziert werden. Bereits im März sagte der Deutsche Tierschutzbund eine 5000-Euro-Spende zu, die laut Paeger schon eingesetzt wurde, um die erhöhten Energie- und Wasserkosten zu begleichen. Ebenso für Arztaufwendungen und die Versorgung der Tiere. Damals versprach der Deutsche Tierschutzbund, weitere 5000 Euro zu übergeben, wenn bis zum 1. Juni dieselbe Summe an Spenden aus anderen Quellen akquiriert werden könne. Passiert ist Paeger zufolge aber diesbezüglich noch nichts: „Die Sache ist Thema, aber es gab noch keine Rückmeldung.“



Auf dem Areal müssen noch einige Dinge getan werden – und Unterstützung gibt es dafür auch: „Wir brauchen zum Beispiel einen Energieberater und einen Statiker, der die Dächer prüft“, so Paeger. Es müssten Fördertöpfe in puncto Energie „abgeklappert“ und dann Gespräche mit den Gemeinden geführt werden. „Der Tierschutzbund wird sich noch mit 50 000 Euro beteiligen. Auch gibt es Stiftungen, die uns unterstützen“, weiß Paeger von der Hilfe für den Tierschutzverein. Dieser freue sich immer auch über Geldspenden, die unter dem Betreff „Umbau Tierheim“ auf das Konto überwiesen werden können:



• Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg



• IBAN: DE20 2695 1311 0024 5088 14



• BIC: NOLADE21GFW.



Die Spenden werden laut Krannich dann etwa für einen Zaun gebraucht: „Das ist zum Schutz der Tiere vor dem Wolf. Er wird circa 2 Meter hoch und bekommt eine Neigung nach außen und innen. Dazu einen Untergrabeschutz von 50 Zentimetern.“ Vor zwei Jahren habe die Kostenschätzung bei 45 000 Euro gelegen – ohne im Weg liegende Wurzeln und Neigung. Er vermute, dass die Kosten nun höher ausfallen.



Wann es mit dem Betrieb losgehen wird, vermochte Paeger indes noch nicht zu sagen. Es sei aber ein Traum, noch dieses Jahr mit dem Zaun fertig zu sein. Paeger betont zudem, wie bedeutend es dem Verein ist, in Einklang mit dem Naturschutz und der Landwirtschaft zu agieren.



„Die Anlage soll grün bleiben, denn wir haben eine Verantwortung der Umwelt gegenüber.“ Dazu gehöre auch, keine Hunde etwa aus Rumänien aufzunehmen, denn Tierhandel werde nicht betrieben. „Alle Vierbeiner und Vögel, die wir aufnehmen, stammen aus der Region. Es ist unser Anliegen, für sie und die Menschen vor Ort dazusein.“ Ziel sei es auch, langfristig die Plakette vom Tierschutzbund zu bekommen, um als geprüfte Organisation anerkannt zu sein.