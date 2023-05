Im Personenzug nach Celle?

Von: Holger Boden

Teilen

Bahnstrecke am Wittinger Hafen: Werden nach über 50 Jahren wieder Personen auf dieser Linie befördert? © Boden, Holger

Wittingen – Kann der Personenverkehr auf der Bahnstrecke Celle-Wittingen nach rund 50 Jahren reaktiviert werden? Zumindest der Versuch soll gemacht werden, die Stadt Wittingen unterstützt die Bemühungen. Allerdings dürfte es noch ein langer Weg sein, bis wieder Personenzüge auf der Lachtetalbahn rollen – wenn überhaupt.

Die Bahnlinie gehört zu einem Paket von ehemaligen OHE-Strecken, die nun gemeinsam ins Rennen um Gelder des Landes für eine Wiederbelebung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) geschickt werden. Das berichtet Wittingens Stadtbürgermeister Andreas Ritter unter Berufung auf ein Abstimmungsgespräch, zu dem Vertreter der Anrainerkommunen kürzlich nach Hannover eingeladen waren. Initiiert habe den Termin der CDU-Landtagsabgeordnete für das Celler Land, Jörn Schepelmann.



Bei dem Treffen sei man übereingekommen, dass es für die Strecken Celle-Wittingen, Celle-Soltau und Celle-Munster ein einheitliches Vorgehen geben soll, unter Federführung der beteiligten Landkreise. Zu große Erwartungen an den Prozess dürfe man nicht haben, meint Ritter: „Wir müssen realistisch sein, das Geld wird nicht für sehr viele Strecken reichen.“ Insgesamt gehe es um „einige 100 Millionen Euro“ – niedersachsenweit. Das niedersächsische Verkehrsministerium macht auf seiner Homepage keine Angaben zum geplanten Finanzvolumen.



Kommunen sind aufgerufen, potenzielle Wiederbelebungs-Strecken bis Mitte Mai ans Land zu melden. Nach Ritters Kenntnis werden allein 25 Strecken wieder ins Rennen geschickt, die vor zehn Jahren schon ein Stück weiter gekommen waren als Celle-Wittingen. Damals, 2013, war die Linie zwischen Brauerei- und Herzogstadt nicht zum Zuge gekommen. Nun hofft die Stadt, dass die Strecke es zumindest erst einmal in die Vorauswahl schafft – das wäre Stufe 1 eines vierstufigen Verfahrens.



Stufe 2 soll dann eine Nutzwertanalyse sein, mit anschließendem Ranking. Auf Stufe 3 werden für die vorliegenden Strecken die langfristig anfallenden Betriebskosten ermittelt. Für die aussichtsreichsten Strecken wird dann in die konkrete Planung eingestiegen und ein Förderantrag vorbereitet.



Schnelle Ergebnisse sind nicht zu erwarten: Summa summarum wird für das gesamte oben skizzierte Verfahren mit mehr als drei Jahren kalkuliert – und da sind Streckensanierungen und andere konkrete Maßnahmen ja noch gar nicht inbegriffen. Stufe 1 soll nach Ritters Informationen etwa fünf Monate in Anspruch nehmen. Im Herbst könnte man also eventuell wissen, ob für Wittingen-Celle weiterhin Aussichten auf SPNV-Reaktivierung besteht. Ritter zufolge gibt es noch einen weiteren kleinen Strohhalm für Linien, die nicht ausgewählt werden: Dort könnte dann der Einsatz von Landesbuslinien geprüft werden.



Die Strecke Celle-Wittingen gehört seit Anfang 2022 der Schieneninfrastruktur Nordost-Niedersachsen GmbH (SiNON), einer 100-prozentigen Tochter des Landes. Der letzte Personenzug auf der früheren OHE-Strecke zwischen Wittingen und Celle fuhr im Mai 1974, zwei Jahre später wurde auch die Personenbeförderung zwischen Steinhorst und Celle eingestellt. Güterverkehr gibt es derzeit auf der Strecke. Ein SPNV-Angebot, so die Gedankenspiele, könnte zur besseren Auslastung beitragen und für die Bevölkerung einen Mehrwert schaffen.



Die Stadt Wittingen hält noch Anteile an der OHE, an der SiNON aber (noch) nicht. Die Tür dafür stehe offen, sagt Ritter, man wolle da allerdings in Abstimmung mit dem Landkreis agieren: „Das kann sicher interessant sein. Wir werden das politisch noch einmal diskutieren.“