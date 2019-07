Bald geht es los: Großprojekt am Schützenhaus im Knesebeck

Knesebeck – Das Knesebecker Schützenhaus steht für viele ausgelassene Feste. Veranstaltungen jeglicher Art fanden dort schon statt. Damit das auch in Zukunft so bleibt, steht ein Großprojekt bevor.

Das Schützenhaus soll mit einer umfassenden Sanierung auf Vordermann gebracht werden. Der Beginn der ersten von zwei Baumaßnahmen steht voraussichtlich schon in der nächsten Woche an.

Walter Schulze ist erster Vorsitzender der Schützengesellschaft Knesebeck. Er sieht den Baumaßnahmen gespannt entgegen. „Es ist schon ein riesiges Projekt, aber bisher ist alles im Fluss.“ In den letzten Wochen haben sich viele Fragen für den Beginn der Sanierung geklärt. „Alle Beschlüsse sind genehmigt und die Fördergelder bewilligt. Auf einen letzten Bescheid warte ich noch, aber der dürfte noch in dieser Woche kommen.“ Dann wird es langsam ernst. Mit dem kleinen Schützensaal beginnen die Renovierungsarbeiten vermutlich nächste Woche.

„Wir haben für den ersten Bauabschnitt ein Jahr Zeit. Das ist ein relativ straffer Zeitplan“, findet Schulze. Das Schützenhaus ist ein beliebter und traditionsreicher Standort in Knesebeck. Besonders der kleine Schützensaal bedeutet für die Einwohner Treffpunkt und Begegnungsstätte. „Die Neugestaltung liegt uns besonders am Herzen“, beschreibt der erste Vorsitzende.

Es steht bereits mit dem ersten Bauabschnitt eine Menge Arbeit an. Der Haupteingang verschiebt sich von seinem ursprünglichen Platz. „Der Zugang wird nicht länger im Norden, sondern im Süden liegen.“ So entschärft sich unter anderem die Lärmbelästigung für die Anwohner, die in der Vergangenheit für einige Probleme sorgte. „Der Eingang wird also auf der anderen Seite des Gebäudes sein, Richtung Knesebach.“ Ein Anbau wird mit Flur und Lagerräumen den neuen Einlass vervollständigen. „Unsere Zufahrt wird sich damit auch verschieben“, weiß Schulze. Die Parkplätze sollen im Norden gebaut werden, auch die Einfahrt wird ein paar Meter versetzt. Ein weiterer Schritt, den nächtlichen Lärm von den Anliegern fernzuhalten.

Der kleine Schützensaal braucht gewisse Neuerungen. Fenster und Türen werden genauso ersetzt wie die Sanitäranlagen. „Ein neues, barrierefreies WC wird in die alte Küche gebaut und weitere Notausgänge bereitgestellt.“ Schulze ist über die Fördergelder für die Sanierung sehr dankbar. „Ohne die Zuschüsse der EU, die wir durch das Leader-Programm erhalten, und die Gelder von der Stadt Wittingen und dem Landkreis wäre das nicht möglich.“ Mit dem ersten Bauabschnitt bewegt sich die Sanierung bei etwa 200 000 Euro, rechnet Schulze. Beide Bauabschnitte sollen bei 800 000 Euro liegen.

Der große Schützensaal mit seinem Thekenraum ist aber bis jetzt in Schulzes Gedanken noch kein Thema. „Wir haben mit dem ersten Bauabschnitt viel zu tun. Viele Leute werden hier mit anpacken und uns helfen. Der große Schützensaal ist im Anschluss dran.“ Der Saal benötigt neue Decken, die Umsetzung unterliegt der Brandschutzverordnung. Die Lichtanlage muss saniert werden und der Raum benötigt ein neues Fluchtkonzept. „Dort ist die Finanzierung noch nicht abgesichert. Wir hoffen auf das Programm der Dorferneuerung. Das wäre ein wichtiger Schritt für ganz Knesebeck.“

VON HILKE BENTES