Wieder ein Unfall an Bahnübergang bei Eutzen: 38-Jährige aus der Samtgemeinde Hankensbüttel verletzt

Von: Holger Boden, Paul Gerlach

Der Skoda wurde durch den Zusammenprall auf ein Feld neben den Schienen geschleudert. Der Zug kam etwa 150 Meter weiter nach der Notbremsung zum Stehen. © Gerlach, Paul

Eutzen – Wieder ein Unfall zwischen Pkw und Zug im Nordkreis, wieder bei Eutzen: Am unbeschrankten Bahnübergang zwischen Eutzen und Wunderbüttel ist am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr ein Skoda Octavia von einem Erixx erfasst worden. Die Fahrerin, eine 38-Jährige aus der Samtgemeinde Hankensbüttel, wurde verletzt. Wie schwer, das blieb zunächst unklar. Die Frau wurde vom Team eines Rettungswagens versorgt, ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber landete zwar am Unfallort, wurde aber nicht benötigt.

Der Skoda, der von Eutzen in Richtung Wunderbüttel unterwegs gewesen war, wurde von dem Zug erfasst und durch den Zusammenprall neben den Schienen auf die Seite geworfen. Der Zug kam 150 Meter weiter in Fahrtrichtung Wittingen zum Stehen.

Ein Teil der Fahrgäste wurde aus dem Zug geholt, weil im hinteren Teil die Klimaanlage ausgefallen war. Im Einsatz waren auch 42 Feuerwehrleute – 22 aus Knesebeck, 20 aus Wittingen – unter der Leitung von Adrian Krücke. Die SEG rückte an und versorgte die Fahrgäste mit Getränken.

Wegen des Unfalls wurde die Bahnstrecke auf unbestimmte Zeit gesperrt, wie Erixx am Nachmittag meldete. Die Züge endeten in Wahrenholz bzw. Wittingen. Zwischen beiden Orten soll ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.