Lkw-Ärger in der Kakerbecker Straße

Von: Holger Boden

Angela Löss beobachtet einen Lkw auf der Kakerbecker Straße. Anwohner klagen über ein erhöhtes Aufkommen an Lastwagen – die Fahrer ignorieren offenkundig das Durchfahrtverbot für Fahrzeuge ab 12 Tonnen. © Boden, Holger

Wittingen – Die Ohrdorfer Dauerbaustelle hat Auswirkungen auf das Leben in der Kakerbecker Straße. Denn dort beklagen sich Anwohner nun über ein hohes Aufkommen an Schwerlastverkehr – dabei dürfen Lkw über 12 Tonnen dort eigentlich gar nicht durchfahren.

„Das ist einfach der Wahnsinn hier“, sagt Angela Löss. Sie wohnt in der angrenzenden Stettiner Straße, ist aber oft zu Fuß auf der Kakerbe-cker Straße unterwegs. Die Wittingerin registriert ein stark gestiegenes Lkw-Aufkommen auf der K 18 und moniert den damit verbundenen Verkehrslärm sowie das Gefühl, dass der Aufenthalt an der Straße sich nun deutlich unsicherer anfühle. „Die fahren hier auch ziemlich schnell.“ Pro 30 Minuten will sie etwa vier bis fünf Lkw beobachtet haben.



Dass mehr Lastwagen durch die Kakerbecker Straße rollen, hat mit der Sperrung der B 244 in Ohrdorf zu tun. Die Umleitung führt ab Wittingen eigentlich über Knesebeck – doch Routenplaner zeigen den Lkw-Fahrern vermutlich etwas anderes an. Sie wählen dann den Weg über Kakerbeck zur K 109, wo die K 18 auf die eigentliche Umleitungsstrecke trifft.



Zu den „Opfern“ zählt schon länger die Kakerbecker Ortsdurchfahrt, wo sich derzeit Schlagloch an Schlagloch reiht. Die Vertiefungen sind gerade ausgebessert worden, Nutzer sind gespannt, wie lange das vorhält.



Das Durchfahrtverbot für Fahrzeuge über 12 Tonnen war eine Reaktion darauf, dass die K 18 für den Umgehungsverkehr offenkundig nicht ausgelegt ist. Wenn es nicht beachtet wird, nützt es freilich herzlich wenig.



Das ärgert auch Peter Breese, der an der Kakerbecker Straße wohnt: „Morgens um 4 stehst Du hier senkrecht im Bett. Dann brettern die ersten Lastwagen über die Gullideckel.“ Die im südlichen Teil der Straße ziemlich kaputte Fahrbahn – eine Sanierung ist bereits in Planung – trage ihren Anteil am Rumpeln bei. „In der Wohnung wackelt dann alles, wenn ein Lkw durchrauscht.“



Der Gifhorner Polizeisprecher Christoph Nowak sagte am Freitag auf IK-Anfrage, das Wittinger Kommissariat werde sich ab sofort der Sache annehmen: „Wir werden dort kontrollieren.“ Im Zusammenhang mit der Baustelle in Ohrdorf habe man dort im Ort bereits mehrfach das Durchfahrtverbot überwacht und auch diverse Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.



Löss und Breese wird es freuen, wenn nun der Lkw-Verkehr in der Kakerbecker Straße zumindest eingedämmt werden sollte. Denn sie haben das Gefühl, dass ohne ein Einschreiten der Ordnungshüter ansonsten auch künftig eine hohe Verkehrsbelastung droht – schließlich seien auf der B 244 südlich von Wittingen ja bekanntlich noch weitere Sperrungen in den nächsten Jahren geplant.