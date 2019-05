Alexa Feser: „Es wird ein emotionaler Abend“

Wittingen – In der Wittinger Stadthalle wird Sängerin Alexa Feser bei ihrem Auftritt am Samstag, 15. Juni, viele Neuheiten präsentieren. Die 39-Jährige tritt dort ab 20 Uhr im Rahmen des „Unser Aller Festivals“ auf (Einlass ab 18. 30 Uhr).

Im Interview mit IK-Redakteur Paul Gerlach spricht die Deutschpop-Songschreiberin über ihr neues Album, über Zuversicht und Hoffnung und darüber, was sie am „Unser Aller Festival“ besonders mag.

Worauf können sich die Besucher bei Ihrem Auftritt am 15. Juni in der Wittinger Stadthalle freuen?

Feser: Vor allem freue ich mich darauf, endlich einmal in Wittingen spielen zu können. Das ist meine Wittingen-Premiere. Ansonsten habe ich sehr viele Songs vom neuen Album A! dabei. Die habe ich noch nicht 200 Mal live gespielt und da fühlt sich jeder Auftritt noch an wie Generalprobe. Das ist für mich eine gute Energie, die sich hoffentlich auch auf das Publikum überträgt. Aber auch ein paar meiner Klassiker sind im Set. Es wird ein langer, emotionaler Abend werden.

Welche Erwartungen haben Sie an den Auftritt?

Für mich ist es immer spannend, in Städten aufzutreten, in denen ich das Publikum noch nicht kenne. Das schafft eine gewisse Fallhöhe beziehungsweise Konzentration, die mich herausfordert. Oft sind das die besten Konzerte. Außerdem habe ich mir im Internet die tollen Locations angeschaut, die das Festival gebucht hat, da freue ich mich noch mehr.

Im Mai erscheint Ihr neues Album „A!“. Darauf wollen Sie tief in Ihr (Seelen-)Leben blicken lassen und Klartext sprechen. Was wollen Sie mit diesem Album bei den Hörern erreichen?

Beim Songwriting denkt man ja nicht an den Hörer. Ich zumindest nicht. Ich schreibe über die Dinge, die mich in dem Moment tatsächlich bewegen und kann dann nur hoffen, dass sich die Energie überträgt. Mittlerweile habe ich mein Publikum gefunden. Die Menschen, die meine Alben hören, wissen schon ungefähr, welchen Sound und welche Sprache Alexa Feser hat. Ich bin mir allerdings sicher, dass der eine oder andere überrascht sein wird, wohin sich der Sound entwickelt hat.

Welche Botschaft möchten Sie mit Ihrer Musik vermitteln?

Ich habe keine spezielle ‘Botschaft’ oder ein ‘Anliegen’. Vielleicht aber die Hoffnung, dass die Menschen, die meine Musik mögen, zu den weniger zynischen und abgeklärten gehören. Wer heute (und das sind wohl fast alle) auf Social Media unterwegs ist, weiß, wie negativ und desillusioniert viele Menschen sind. Aber auch in den alltäglichen Nachrichten präsentieren sich die Welt und ihre Bewohner nicht in der besten Form. Vielleicht werden wir es am Ende als Menschheit doch noch irgendwie hinbekommen, vielleicht auch nicht. Aber es ist mir wichtig, die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, mit Zuversicht und Hoffnung zu füllen. Zumindest so wie es mir bestmöglich gelingt. Ich denke, dass man das auch in meinen Liedern fühlt.

Was mögen und schätzen Sie an solchen Festivals wie dem „Unser Aller Festival“?

Generell hat sich das Festival-Team ein tolles Line-up überlegt. Wirklich tolle und vielfältige Künstler mit Botschaften. Ich bin ein großer Festival-Fan.