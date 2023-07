Die Vorbereitung auf den Wettbewerb in Holland

Von: Holger Boden

Die 375 Teilnehmer starke Nimwegen-Delegation trat am Mittwochnachmittag auf dem Innenhof der Privatbrauerei an. © Boden, Holger

Wittingen – Flecktarn war am Mittwochmittag die dominierende Farbkombination im Innenhof der Privatbrauerei: 375 Soldaten machten dort Station und wurden mit Gulaschsuppe und Getränken verpflegt – der traditionelle Halt der Nimwegen-Marschierer in Wittingen.

Aufgeteilt in 20 Marschgruppen, hatte die Delegation am Vormittag bereits 20 Kilometer zurückgelegt. Startpunkt war das Knesebecker Strandbad, von dort ging es durchs Wittinger Land zur Brauerei. Vor deren Toren warteten zwölf Busse für den Transport nach Gifhorn, wo am Donnerstag um 16 Uhr der Parademarsch im Rahmen des Gifhorn-Tages auf dem Programm stand.

Am Freitag werden noch einmal 20 Kilometer marschiert. „Das ist diese Woche unser Warm-up mit Traditionspflege und Teambuilding“, sagt Oberstleutnant Peter U., der die Delegation leitet. Zwei Vorbereitungsmärsche hatte es dieses Jahr schon gegeben, einen im April in Gifhorn, einen weiteren im Juni in der Schweiz.

Die Teilnehmer kommen aus den verschiedensten Truppenteilen, Luftwaffe und Marine sind ebenso dabei wie das Heer, auch Reservisten sind mit von der Partie. Etwa 10 Prozent der Marschierenden sind nach Angaben des Delegationsleiters Frauen. Vom Obergefreiten bis zu hohen Offiziersrängen sind alle Dienstgrade vertreten. Die jüngste Teilnehmerin ist 19, der älteste 64 Jahre alt.



900 Bewerbungen gab es, doch nicht für jeden klappt es mit der Teilnahme. Kriterien sind Leistung wie auch Verfügbarkeit. „Das Tagesgeschäft geht vor“, sagt der Oberstleutnant. Wer etwa im Rahmen eines NATO-Mandats im Einsatz ist, der kann nicht für Nimwegen üben.



Bei dem traditionsreichen Marsch in den Niederlanden stehen vom 18. bis 21. Juli an vier Tagen 160 Kilometer auf der Agenda. Da will die Delegation die Bundeswehr gut repräsentieren und „alle durchbringen“, wie U. sagt. Mindestens 10 Kilogramm Marschgepäck gehören auf den Rücken, Frauen und Ü50-Marschierer sind davon ausgenommen – theoretisch, denn: „Das lässt sich niemand nehmen.“ Das Wetter am Mittwoch fand der Oberstleutnant ideal: „Nicht zu kalt, nicht zu warm, sogar mal ein Lüftchen.“

Der Ukraine-Krieg? Für die Soldaten natürlich ein Thema, man spricht auch drüber, aber er soll das Ganze nicht überschatten, der Fokus liegt auf dem Marschieren. U. hat angesichts des Konflikts in Osteuropa registriert, dass Bundeswehr-Soldaten von Bürgern wieder eine andere Wahrnehmung und mehr Zuspruch erfahren: „Da gibt’s inzwischen schon mal ein Schulterklopfen.“



René Hagemann, Marketing-Chef der Privatbrauerei, sprach von einer „großen Verbundenheit“ des Unternehmens mit den Nimwegen-Marschierern. Der Aufenthalt im Innenhof habe eine große Tradition, die Einladung sei Ehrensache. Ein Acht-Mann-Team kümmerte sich um die Gäste, und für drei Geburtstagskinder aus den Reihen der Delegation hatte Hagemann ein Präsent dabei. Entspannte Wohlfühl-Atmosphäre. Beim Antreten am Nachmittag sagte der Leiter der Delegation denn auch: „Ein wunderbarer Tag, wir kommen gern wieder.“