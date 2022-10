101-jähriges Bestehen des Posaunenchores Knesebeck gefeiert

Von: Rita Temme

Teilen

Große Freude bei allen Beteiligten über das gelungene Klangerlebnis. © Temme, Rita

Knesebeck – Es war ein emotionaler Moment im Rahmen des besonderen Jubiläums des Posaunenchores Knesebeck: Superintendent Christian Berndt überraschte am Samstagabend, 1. Oktober, den Ehrenchorleiter und Landesposaunenwart i.R. Heinrich Gades mit der höchsten Auszeichnung der Landeskirche für Ehrenamtliche, dem silbernen Facettenkreuz. Gades erhielt das Kreuz für über 50 Jahre Engagement im Posaunenchor und der damit verbundenen langjährigen ehrenamtlichen Leitung.

Und Berndt sprach natürlich auch dem Posaunenchor (Bläserkreis) die Glückwünsche der Landeskirche für die stolze Zahl von 101 Jahren aktiven Wirkens aus und lobte das hohe Niveau und die Bandbreite des Jubiläumskonzertes mit schwierigen Stücken, teilweise im Wechselspiel mit Imke Weitz an der Orgel: „Eine Freude zum Lob und zur Ehre Gottes, zur Freude von uns Menschen, die wir zuhören können und natürlich zur eigenen Freude der Musizierenden“. Gleich zu Beginn erklang mit fanfarenartigen Klängen und Kesselpauken das beeindruckende, mächtige Eröffnungsstück, der bekannte „Prince of Denmark’s March“ von Jeremiah Clarke.



Der Posaunenchor Knesebeck entstand damals als Teil einer großen christlichen Laienbewegung. Unter dem Motto „Lobt Gott mit Posaunen“ – auch heute noch Leitmotiv aller evangelischen Posaunenchöre – wurde das Musizieren mit Blechblasinstrumenten in der Kirche populär. Nach dem Studium für Kirchenmusik entwickelte Gades 1977 den Posaunenchor zum „Knesebecker Bläserkreis“ weiter, der zu einem Markenzeichen der Bläserarbeit in der gesamten Landeskirche wurde. Besondere Höhepunkte waren Konzertreisen ins In- und Ausland, unter anderem nach Dänemark, Schweden, Lettland und Polen, und die Einspielung mehrerer Schallplatten und CDs. Bei unzähligen Menschen klingen die vielen Konzerte heute nach.



Das Programm, gemeinsam mit der ehemaligen Kantorin des Kirchenkreises Wittingen, wechselte zwischen den Musikepochen des Barock bis zur Moderne mit einem bunten Strauß bekannter Werke. Das Wechselspiel und Variationen von Orgel und Bläsern war besonders in der Passacaglia von Händel zu hören. Weitz an der Orgel gab dabei immer neue Variationen an die Bläser weiter.



Auch wenn in diesem Jubiläumskonzert Freude und Dankbarkeit im Vordergrund standen, so steht dieses Jahr doch auch für Entwicklungen, die bisher undenkbar waren. In dem Spiritual „Deep River“ kam die Sehnsucht nach einem Leben in Frieden zum Ausdruck.



Zum Abschluss dann der Choral „Jesus bleibet meine Freude“ von Bach, der über ging in einen lang anhaltenden Beifall mit stehenden Ovationen des Publikums. Die Gründungsväter des Posaunenchores wären sicherlich stolz auf den jetzigen „Knesebecker Bläserkreis“.