Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe der Krümme

Kollision in Wesendorf: 64-jährige VW Up-Fahrerin übersieht beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug

+ © Ohse An dem VW Up der 64-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. © Ohse

ard Wesendorf. Ein Verkehrsunfall in der Samtgemeinde Wesendorf forderte am späten Freitagabend zwei Schwerverletzte. Eine 64-Jährige aus Ummern fuhr mit ihrem VW Up auf der B188 Richtung Norden und wollte kurz hinter der Krümme auf die Straße Annenhof abbiegen.