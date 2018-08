Zigarettendieb lässt Fahrrad zurück

Wesendorf. Ein bislang unbekannter Zigarettendieb in Wesendorf hat auf der Flucht vor der Polizei ein auffälliges Fahrrad zurückgelassen. Ob es ihm gehört oder er es zuvor entwendet hat, ist derzeit unklar.

Der Täter hatte am Mittwoch, 8. August, gegen 4.15 Uhr an der Alten Heerstraße in Wesendorf versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen und war dabei offenbar gestört worden. Bei seiner überstürzten Flucht musste er ein Fahrrad zurücklassen. Hierbei handelt es sich um ein weißes 28-Zoll-Damenrad, Marke KS-Cycling, Typ Papilio.

Um sachdienliche Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer dieses Fahrrades oder zum glücklosen Dieb bittet die Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800.