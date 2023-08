Wetterkapriolen behindern Bauarbeiten

Von: Carola Hussak

Die Arbeiten für den Parkplatzbau in Betzhorn gehen eher schleppend voran. Es bleibt abzuwarten, ob die Fläche pünktlich zum Heideblütenfest in zwei Wochen fertig wird. © Carola Hussak

Betzhorn – Die Zeit wird knapp: In gut zwei Wochen wird in Betzhorn das Heideblütenfest gefeiert und bis dahin sollten eigentlich der Parkplatz und die Fläche am Dorfgemeinschaftshaus fertig sein. „Das wird eine Herausforderung“, mutmaßt Wahrenholz’ Bürgermeister Herbert Pieper.



Am künftigen Parkplatz ist lediglich die Umrandung zu erkennen, wo allerdings auch noch ein Stück fehlt. Und gepflastert werden muss auch. „Das geht dann ja relativ schnell“, ist Pieper überzeugt. Sollte alles rechtzeitig fertig werden, so sollen auf dem Parkplatz Grill- und Getränkebuden ihren Platz finden und auf der Freifläche wird ein Zelt aufgestellt. Ein Toilettenwagen wird in diesem Jahr nicht mehr benötigt, denn die Gäste des Heideblütenfestes können die barrierefreien Toiletten im Kultursaal nutzen, der ja direkt an das Areal angrenzt.



Erst vor kurzem noch wurden die Bauarbeiten durch die heißen Temperaturen erschwert. Wie Pieper erläutert, habe man mithilfe von Schläuchen der Feuerwehr den Boden bewässert. Nun ist die Lage ins komplette Gegenteil umgeschlagen: Jetzt behindert Nässe die Bauarbeiten. Hinzu kommt, dass – wahrscheinlich durch Personalmangel – in der Regel „nur“ zwei Bauarbeiter vor Ort sind, die am frühen Donnerstagnachmittag vermutlich wegen des Regens ihre Arbeit einstellen mussten.



Bereits im vergangenen Jahr wurde das Heideblütenfest auf den ehemaligen Bolzplatz verlegt, weil der Osterplatz nicht mehr zur Verfügung stand. „Und der Dorfkern bietet sich ja quasi an, dort zu feiern“, so Pieper. Der Bürgermeister blickt optimistisch in die Zukunft. „Der Parkplatz wird fertig werden.“ Und falls nicht, gebe es Ausweichmöglichkeiten.