Wesendorfer Samtgemeinderat: Kita-Plätze, G 10 und Mensa

Von: Hans-Jürgen Ollech

Wie geht es mit der G 10 weiter? In Wesendorf hat man jetzt einen fachlichen Untersuchungsauftrag erteilt. © Klüting, Dennis

Samtgemeinde Wesendorf – Mit einer umfassenden Tagesordnung befasste sich am Donnerstagabend der Rat der Samtgemeinde (SG) Wesendorf. Kita-Plätze, erneuerbare Energien oder die G 10: viele spannende Themen wurden an dem Abend besprochen.



Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze berichtete über die Situation der Kinder in Wesendorf, die mit Stand vom 1. März einen Krippen- oder Kita-Platz besetzen oder in Zukunft benötigen werden. Über insgesamt 615 genehmigte Kita-Plätze verfügt die Samtgemeinde zurzeit, von denen noch 13 verfügbar sind. Ähnlich gut sieht es bei den Krippenplätzen aus. Insgesamt stehen davon 120 zur Verfügung, von denen noch acht Plätze verfügbar sind. Alle angemeldeten Kinder bekommen einen Platz.



Ebenfalls Thema: Der neue Krippenbau in Ummern, der erst 2024 bezogen werden wird, da nur vier Anmeldungen vorliegen. Und: die Schließung des Waldkindergartens (Außenstelle des Bauernhofkindergartens in Teichgut). Auch das Dilemma um den Mensa-Bau an der Wahrenholzer Grundschule griff Schulze auf (das IK berichtete). Bekanntlich wird es in diesem Jahr kein Fördergeld vom Land Niedersachsen geben, die Samtgemeinde schwebt mit ihren Plänen etwas in der Luft.



Positiv sei jedoch, dass die Beiträge für die Kindertagesstätten in der SG in diesem Jahr keine Erhöhung erfahren. In 2024 könnte durchaus eine Anpassung folgen, da der Deckungsgrad zurzeit bei 11,5 Prozent liegt und die Gelder vom Land nicht kommen, betonte der Verwaltungschef. Bezüglich des bisherigen Jugendtreffs in Wagenhoff prüfe das Bauamt zurzeit eine Umnutzung zu einer Krippe und rechne da mit rund 500 000 Euro Kosten.



Bei der Neuausrichtung der Jugendarbeit habe man im vergangenen Jahr zu dem Jugendkonzert eine Förderung von 5831 Euro bekommen. Der Aufwand dafür betrug jedoch 9446 Euro, berichtete Schulze.



Pläne für Wind- und Sonnenenergie

Ein Thema, was viele interessieren dürfte: Bei der Windenergie läuft das Genehmigungsverfahren für zwei Windkraftanlagen zwischen Westerholz und Wahrenholz. Bezüglich der Freiflächenphotovoltaik-Anlagen habe die SG eine Arbeitsgruppe gebildet, die einen Kriterienkatalog aufgestellt hat, um den Mitgliedsgemeinden in der Sache eine Hilfestellung zu bieten. Die letzte Entscheidung zur Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen liege bei den Gemeinderäten, betonte Schulze.



Bezüglich der Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße 10 (G 10) im Weißen Moor berichtete der Verwaltungschef, dass die SG einen fachlichen Untersuchungsauftrag erteilt habe und dafür 30 000 Euro investiere – um genauestens zu erfahren, was man mit der Problemstraße überhaupt noch machen kann. Zudem hat die SG bereits 110 000 Euro für eine Sanierung im Haushalt für dieses Jahr eingestellt. Doch die wurde erst mal gestoppt: Man wolle das Ergebnis der Untersuchung abwarten, sagte Schulze.



Und schließlich betonte der Verwaltungschef, dass er mit dem Mediziner Dr. Roger Kuhn gesprochen hat und dieser gesagt habe, dass er das Ärztezentrum entgegen grassierender Gerüchte nicht verlassen, sondern dort bleiben werde.



Ferner wolle die SG auf der Website im politischen Bereich noch transparenter werden, indem sich Bürger vor Rats- und ähnlichen Sitzungen bereits über die Themen und Beschlussvorlagen informieren können. „Wir wollen unsere Bürger in unsere Arbeit einbinden und mitnehmen“, betonte Schulze und beendete seinen Verwaltungsbericht.