Wesendorf: Vorsitzender weist Kritik am Seniorenbeirat zurück

Von: Carola Hussak

Sitzungen des Seniorenbeirates der Samtgemeinde Wesendorf sollen nur sporadisch einberufen werden. Der Vorsitzende sieht die Funktion des Beirates als Bindeglied zwischen Politik und den älteren Menschen. © imago stock&people

Samtgemeinde Wesendorf – Ein Seniorenbeirat gewinnt zunehmend an Bedeutung, um die immer älter werdende Bevölkerung entsprechend zu vertreten. Es geht um den Versuch, die älteren Menschen am politischen Leben vor Ort zu beteiligen. Und so gibt es in vielen größeren Gemeinden Seniorenbeiräte. So auch in der Samtgemeinde Wesendorf. Nach Ansicht von Peter Kraemer würde sich der Vorstand allerdings sehr rar machen.



„Warum hört man nichts?“

„Es ist nun fast ein Jahr her, dass ein neuer Vorstand des Seniorenbeirates der Samtgemeinde Wesendorf gewählt wurde – aber bisher ist nichts passiert“, wundert sich Kraemer. Der Wesendorfer war bis zu diesem Zeitpunkt selbst Vorsitzender des Seniorenbeirates, hatte diesen Posten aber seinerzeit abgegeben, sowohl aus Alters- und aus Zeitgründen. Der 78-Jährige kann nicht verstehen, dass bislang weder eine Versammlung noch sonst irgendeine Veranstaltung stattgefunden habe. „Warum hört man nichts vom Vorstand. Man weiß gar nicht, was der Seniorenbeirat in den vier Jahren seiner Amtszeit plant. Wie soll es denn nun weitergehen?“, fragt sich Kraemer.



„Zunächst einmal wollten wir absichtlich in den Sommermonaten nichts machen und wir hatten auch wegen Corona einige Dinge noch nicht in Angriff genommen“, erklärt Walter Penshorn, Vorsitzender des Seniorenbeirates. Ferner müsse man sich auch Gedanken darüber machen, was die tatsächlichen Aufgaben eines Seniorenbeirates seien. „Unsere Aufgabe ist es, den Kontakt herzustellen“, erläutert der ehemalige Samtgemeindebürgermeister. Die Aufgabe des Seniorenbeirates ist es, als Bindeglied zwischen Politik, Verwaltung und älteren Menschen die Teilhabe von Senioren am politischen Geschehen zu ermöglichen. Man sei schließlich kein Seniorenkreis, den es inzwischen in fast jeder Gemeinde gibt. Außerdem wolle man den Seniorenkreisen die Aufgaben nicht wegnehmen. „Handykurse und dergleichen werden ja genug angeboten, sogar an der Kreisvolkshochschule. Da müssen wir uns nicht auch noch einmischen“, ist Penshorn der Überzeugung.



Generell sollen, so der Vorsitzende, Sitzungen auch nur sporadisch einberufen werden. Eine Versammlung ist nun für Anfang September anvisiert. Der Termin sei aber abhängig von der Polizei. Da wolle man jemanden einladen, der ein Referat über Online-Banking et cetera hält. Das werde sich aber in Kürze klären, versichert Penshorn.