Wesendorf plant mit Defizit

Finanzausschuss empfiehlt Haushaltsentwurf an den Gemeinderat

+ © Klüting, Dennis Philipp DreyerKämmerer der Samtgemeinde © Klüting, Dennis

Wesendorf – Einen defizitären Haushaltsentwurf empfahl der Wesendorfer Finanzausschuss in seiner Sitzung am Montagabend an den Gemeinderat.