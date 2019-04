Wesendorf: Kinderbetreuung bald auch im Wald?

Samtgemeinde Wesendorf – Die Gestaltung der Kitas in der Samtgemeinde Wesendorf, die konzeptionelle Ausrichtung und räumliche Kapazitäten – das waren Themen bei der Bereisung des Schul- und Kitaausschusses der Samtgemeinde am Donnerstag.

So gibt es am Bauernhofkindergarten in Teichgut und besonders auch in der Wagenhoffer DRK-Kita „Piazza del sole“ Interesse an der Einrichtung einer Waldgruppe.

„Die Kinder sind viel zu wenig draußen“, sagte Angelika Onorato, Leiterin der Wagenhoffer DRK-Kita. Daher wolle man den angrenzenden Wald und auch weitere in der Nähe gelegene Gebiete möglichst auf täglicher Basis nutzen. Entsprechende Gespräche seien bereits geführt worden.

„Bei einer solchen Gruppe bestünde natürlich der Vorteil, dass ein Wechsel aus der oder auch in die reguläre Gruppe unproblematisch möglich wäre“, erklärte Karin Single, Leiterin des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie beim DRK-Kreisverband Gifhorn. Zusätzliche Plätze würden laut Onorato durch die Einrichtung dieser Gruppe vorerst aber nicht entstehen. „Es ist ein Anfang. Was daraus wird, weiß man noch nicht.“

Thema der Sitzung waren außerdem die Elternbeiträge. Diese fallen seit vergangenem Jahr lediglich für Krippen, einer Betreuung von mehr als acht Stunden sowie für die Schulkindbetreuung an. Entsprechend des Beschlusses des Samtgemeinderats aus 2014 wurden sie entsprechend des durchschnittlichen Verbraucherpreisindexes des Vorjahrs angepasst – in diesem Fall eine moderate Erhöhung um 1,9 Prozent.

Samtgemeindebürgermeister René Weber erklärte, dass die Zuschüsse, die das Land zur Kompensation der Elternbeiträge leistet, kein vollwertiger Ersatz seien. „Der Deckungsgrad ist um rund ein Drittel gesunken, die Samtgemeinde zahlt mittlerweile knapp 4300 Euro pro Jahr pro Betreuungsplatz dazu.“ Single ergänzte: „Das Land zahlt außerdem nur in noch nicht angepassten Pauschalen.“

VON DENNIS KLÜTING