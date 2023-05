Wahrenholz: Nach Corona läuft Kinder- und Jugendarbeit wieder gut

Konstanz im Club der gelben Socken

+ © Privat Im „Club der gelben Socken“ beschäftigen sich Kinder mit biblischen Inhalten. © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Pascal Patrick Pfaff schließen

Wahrenholz – „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude die Kinder zum ‘Club der gelben Socken’ kommen. Sie haben viel Spaß am Spielen und Toben. Und das am liebsten draußen“, sagt Susan Heydecke, Diakonin der Kirchengemeinde Wahrenholz. Es läuft offensichtlich gut mit der Jugendarbeit im Ort – ein Thema, über welches das IK mit Heydecke nun gesprochen hat.

Ein blaues Tuch als See

Dabei berichtet die Diakonin von einem der letzten Treffen, als sich die Gruppe auf der Wiese des Pfarrgartens am „See Bethesda“ einfand und dort die Heilungsgeschichte nachspielte: So stand ein Gelähmter wieder auf, nachdem ihm von Jesus Christus die Kraft dazu gegeben wurde. „Es war eine Art Gedankenexperiment. Wir haben uns auf dem Rasen getroffen und dort ein blaues Tuch hingelegt. Das hat den ‘See Bethesda’ imitiert. Es geht darum, den Kindern biblische Inhalte anschaulich zu machen“, so Heydecke über das Prinzip des wöchentlichen Beisammenseins.

Bekanntlich ist dies immer freitags von 15.30 Uhr bis 17 Uhr für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Spielen, singen, basteln, kochen: alles gehört zum Programm, genauso wie eine biblische Geschichte. Dabei bestehe die Gruppe, die es bereits seit sechs Jahren gibt, konstant aus etwa 20 Kindern. Auch die Corona-Pandemie hat der Diakonin zufolge nicht zu einem Abfall geführt: „In den Monaten, als wir wegen des Virus geschlossen hatten, hielten wir trotzdem Kontakt zu den Kindern. Da gab es zum Beispiel die gelbe Sockenpost, eine Briefaktion für die Kleinen als Alternative zu regelmäßigen Club-Treffen.“



Kinderraum umgestaltet

Der Namensbestandteil „gelbe Socke“ habe übrigens einen theologischen Hintergrund und ist angelehnt „an das sich ‘Auf-die-Socken-machen’, wenn jemand das (gelbe) Licht der Welt entdecken will. So wie die Kinder.“

Das können die Kleinen nun schon eine ganze Zeit lang. So hat es vor fünf Jahren einerseits eine Umgestaltung des laut Heydecke „übermöblierten und somit nicht kindgerechten“ Kinderraums gegeben. Dort stehen jetzt geeignete Stühle und Hocker. Auch seien andererseits durch Spenden der Sparkasse und von den Sterntalern Fußballtore und ein Klettergerüst hinzugekommen. Letzteres wurde Anfang des Jahres eingeweiht. „Privatleute haben auch eine Wippe und ein Trampolin gespendet. Das ist schön, denn vorher gab es auf der Spielwiese nur Obstbäume.“



Denken in Generationen

Die seien jedoch morsch gewesen, erklärt die Diakonin. Ernst Lieb aus Weißenberge habe der Kirche in der Folge einen neuen Baum geschenkt, „den die Kinder dann sogleich eingebuddelt haben“. Groß genug sei dieser aber noch nicht. Heydecke weiß von Lieb, dass dies erst in fünf Jahren so weit sein soll. Dass dies dann erst die Nachfolger der heutigen Gruppe erleben, sei „bewusst so gemacht, damit auch eine neue Generation etwas davon hat“. Es sei wichtig, so ein Erbe weiterzutragen.

Vielleicht ja auch ganz allgemein in die Jugendarbeit in Wahrenholz. Diese habe während der Corona-Pandemie etwas zurückgestanden, die offenen Jugendtreffs hatten nur wenige Besucher. „Jetzt sind dort aber wieder viele Leute dabei – auch, weil wir 170 Jugendliche angeschrieben haben. Tatsächlich erreicht sie die Ansprache per Brief besser, als es durch soziale Medien er Fall ist“, ist Heydecke erstaunt.



Kreis für Jugendliche

Für ehrenamtlich engagierte Jugendliche, die den Konfirmandenunterricht mitgestalten, bietet die Kirche indes einen Kreis an: „Für den gibt es noch keinen Namen. Klar ist aber, dass wir damit die jungen Leute ansprechen und mit ihnen etwas erleben wollen. Zum Beispiel im Kletter- oder Trampolinpark.“

Laut Heydecke geht es aber auch um Weiterbildung. Etwa, indem die jungen Menschen durch das Kirchenteam herangeführt werden, den Konfirmanden die richtigen Fragen zu stellen. „Es ist ein bisschen pädagogische Hilfe, um eine Diskussion anregen zu können und noch nichts vorwegzunehmen.“