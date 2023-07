Kaltes Element sorgt für Wärme

Von: Carola Hussak

Mit der Energie des Eisspeichers wird das Gemeindebüro erwärmt oder gekühlt – je nachdem. © Carola Hussak

Wahrenholz – Klimaschutz ist in aller Munde. Der Treibhausgas-Ausstoß soll verringert werden – und das ist in verschiedenen Bereichen möglich: in der Energiewirtschaft, der Industrie, im Verkehr, in der Landwirtschaft und im Gebäudebereich. Letzteres hat die Gemeinde Wahrenholz umgesetzt. Sie beheizt die Räumlichkeiten des Gemeindebüros klimafreundlich.



Dabei lautet das Stichwort Eisspeicher. „Wir heizen mit Eis. Das ist eine besondere Art der Energiebereitstellung“, sagt Wahrenholz’ Bürgermeister Herbert Pieper.



Ein Solar-Eisspeicher ist eine im Erdboden vergrabene, mit Wasser gefüllte Betonzisterne, in der innen Leitungen verlegt sind. Durch diese fließt eine frostsichere Flüssigkeit, die dem Wasser im Speicher die Wärme entzieht. Selbst wenn die Temperatur des Wassers unter den Gefrierpunkt sinkt, kann das System weiter Energie gewinnen. „Wir können auf rund 250 000 Liter Wasser zurückgreifen, die sich im Bassin befinden“, erklärt Pieper.



Im Verlauf des Gefrierprozesses, während dem die Temperatur des Wassers konstant bei 0 Grad Celsius liegt, wird die Wärme freigesetzt. Die Energie, die das Wasser in dieser Phase freisetzt, ist enorm. Das Wärmereservoir des Eisspeichers wird von einer Solarthermie auf dem Dach konstant wieder aufgeladen. Auch aus dem Erdboden bezieht der Speicher beständig Wärme. Die liegt nach Aussage Piepers bei 10 bis 12 Grad.



Der Bürgermeister nennt aber noch einen weiteren Vorteil des Eisspeichers: „In den Sommermonaten kühlen wir die Räumlichkeiten im Gemeindebüro.“ Das heißt: In den wärmeren Monaten wird kaltes Wasser in die Fußbodenheizung geleitet. „So können wir die Raumtemperatur um etwa 4 Grad herunterkühlen. Ohne dies hätten wir teilweise bis zu 28 Grad im Gebäude“, weiß Pieper.



Den Eisspeicher hat die Gemeinde im Januar auf der Internationalen Grünen Woche vorgestellt. Der Eisspeicher in Wahrenholz ist bislang der einzige in Deutschland, der sich in öffentlicher Hand befindet (das IK berichtete).