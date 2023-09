Und plötzlich fährt er nicht mehr...

Von: Carola Hussak

Laut Aussage des Regionalverbandes Großraum Braunschweig gab es vor zwei Wochen einen Systemausfall. Dieser soll wieder behoben sein und die Flexo-Busse können wieder gebucht werden. © Privat

Ein Jahr lang konnte die Tochter von Daniela Köhler den Flexo-Bus nutzen. Ein Jahr lang konnte sie in Pollhöfen zwischen 5.50 und 6.10 Uhr den Bus über eine App online oder telefonisch buchen und so schließlich bis Wesendorf fahren. Von dort aus ist die Auszubildende in einen Linienbus umgestiegen und fuhr weiter bis nach Gifhorn. Dort kam sie pünktlich um 7 Uhr bei ihrer Arbeit an.



„Ich habe den Flexo-Bus immer für drei Tage bestellt. Aber seit 14 Tagen klappt das nicht mehr“, wundert sich Daniela Köhler. Schließlich sei es schwierig gewesen, überhaupt jemanden zu erreichen. „Das funktionierte dann wiederum am Dienstag, als ich für Mittwoch einen Termin buchen wollte. Da hieß es aber, das ginge nicht mehr und meine Tochter solle den Linienbus um 6.40 Uhr nehmen“, berichtet Köhler dem IK. Der nächste Flexo-Bus würde um 8 Uhr fahren. Viel zu spät für Köhlers Tochter.



Unbefriedigende Antwort

Die Pollhöfenerin erreichte schließlich jemanden im Callcenter. Den Grund, weshalb der Flexo-Bus nicht mehr wie gewohnt fährt, konnte man ihr allerdings auch nicht sagen. Vorübergehend nimmt der Vater seine Tochter morgens mit nach Wesendorf. Die Krux: Der Vater fängt morgens recht früh an zu arbeiten, sodass die Tochter mindestens eine Dreiviertelstunde bei ihrem Arbeitgeber vor verschlossenen Türen steht. „Es kann ja nicht sein, dass mein Mann auch an einem freien Tag so früh am Morgen aufsteht und unsere Tochter zur Bushaltestelle nach Wesendorf fährt. Dafür gibt es doch den Flexo-Bus“, ärgert sich Daniela Köhler. Der Bus werde nach Aussage Köhlers sehr gut genutzt, besonders von jungen Menschen. Die würden nun alle in die Röhre gucken.



„Wir hatten tatsächlich vor zwei Wochen einen Systemausfall. Der ist aber inzwischen behoben, die App läuft also wieder“, versichert Gisela Noske, Sprecherin des Regionalverbandes Großraum Braunschweig. Zudem hätten zwei Kollegen aus dem Flexo-Team die Fahrten zu verschiedenen Zeiten und Haltestellen geprüft. „Sie konnten nicht feststellen, dass sich die Fahrt nicht buchen lässt. Es wurden jedes Mal buchbare Fahrtmöglichkeiten mit Flexo ausgegeben“, bestätigt Noske auf IK-Anfrage.



Sicherlich, so Noske, kann es mal zu Problemen kommen. Dann wäre es am besten, wenn sich betroffene Personen direkt an das Flexo-Team unter flexo-kontakt@rv-bs.de oder über das Kontaktformular über www.flexo-bus.de wenden.