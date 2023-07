„Unbefriedigende Antworten und Infos“

Von: Carola Hussak

Etwa 80 Interessierte nahmen an der Infoveranstaltung des Landesstraßenbaubehörde teil. Die Antworten auf Fragen der Bewohner zu Umleitungen, Sperrungen und Verkehrsaufkommen fielen aus Bürgersicht unbefriedigend aus. © Carola Hussak

Wagenhoff – Die Diskussion über einen Kreiselbau an der Bundesstraße 4, der sogenannten Krümme-Kreuzung bei Wagenhoff, dauert schon Jahre. Nun soll es losgehen (das IK berichtete). Am Montag hatte die Landesstraßenbaubehörde Wolfenbüttel zu einer Infoveranstaltung über den Ablauf der Baumaßnahmen eingeladen. Rund 80 Bürger waren erschienen – und machten aus ihren Befürchtungen vor einem hohen Verkehrsaufkommen in Wagenhoff keinen Hehl. Nicht nur Wesendorfs Bürgermeister Holger Schulz fand es „unglücklich“, dass die Landesstraßenbaubehörde „mit Halbwissen“ antrat und den Bürgern so manche Antwort schuldig blieb.



„Wir wollen vor Weihnachten fertig sein“, betonte Dieter Neubacher von der Landesstraßenbaubehörde eingangs. „Reden wir von diesem Jahr?“, fragte ein Bürger zynisch. „Was passiert, kann man vorher nie wissen“, entgegnete Neubacher. Der Kreiselneubau und die Erneuerung der angrenzenden Abschnitte sollen in drei Bauphasen erfolgen – mit den entsprechenden Straßensperrungen und Umleitungen für den II. und III. Bauabschnitt (siehe Infokasten).



Dass kaum ein Autofahrer die große Umleitung über Ummern, Hohne und Meinersen nehmen wird, wenn die B 4 komplett gesperrt ist, dessen sind sich die Bürger sicher. Nicht aber Neubacher: „Wir sind bemüht, Umleitungen auf Bundes- und Landesstraßen zu verlegen. Wir können nichts dafür, wenn sich die Autofahrer nicht an die Ausweisungen halten.“ Eine Sperrschranke zur Straße Am Wendelberg soll errichtet werden, damit kein Autofahrer eine Abkürzung durch Wagenhoff über die Hauptstraße oder die Neue Straße nimmt. Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und die Müllabfuhr erhalten nach Aussage Neubachers einen Transponder, damit sie die Schranke passieren können. „Und was ist mit uns Anwohnern?“, hieß es aus dem Zuschauerrund. Achselzucken bei Neubacher: „Also Anwohner erhalten keinen.“



Auf die Frage eines Bauunternehmers, wie seine Ware angeliefert werden kann, gab es keine klare Antwort. „Das sind 40-Tonner, die angefahren kommen. Ich kann doch meine Firma nicht vier Monate lang schließen.“ Die Straßen innerorts sind für den schweren Lkw-Verkehr nicht ausgerichtet und ob eine Tempobegrenzung hilft, ist fraglich. „Es wird großflächig darauf hingewiesen, dass der Wendelberg ab dem Kreisel gesperrt ist. Wir stellen Schilder auf und in der Regel wird sich auch daran gehalten.“ Das müssten aber sehr große Schilder sein, hieß es aus den Reihen der Zuhörer.



Ein weiterer Diskussionspunkt war die Wiederherstellung der Straßen, wenn das Großbauprojekt abgeschlossen ist. „Die Straßen werden wieder in den Zustand hergerichtet, in dem sie sich vorher befanden“, versicherte Neubauer. „Mit Blick auf den II. Bauabschnitt: Kommt die Landesstraßenbaubehörde auch für Straßenschäden in Wesendorf auf?“, wollte Schulz wissen.



Er befürchtet, dass nicht die offizielle Umleitung über Ummern, Hohne und Meinersen genommen werde, sondern der kürzere Weg über die Landesstraße 284 durch Wesendorf zur Kreisstraße 7, wenn die B 4 komplett gesperrt ist. Zu diesem Thema hatte Schulz gestern ein Gespräch mit dem Kreisbauamt. „Wir möchten, dass der Verkehr auf der L 284 und der K 7 auf 3,5 Tonnen begrenzt wird“, informierte Schulz das IK. Des Weiteren liege der Gemeinde keine offizielle „straßenverkehrsbehördliche Anordnung“ von der Landesstraßenbaubehörde vor.



Soll heißen: Weder die Gemeinden Wagenhoff und Wesendorf noch die Samtgemeinde Wesendorf wissen offiziell, wo und wann welche Umleitungen geplant sind und welche Verkehrsschilder wann und wo angebracht werden. „Mein letzter Kenntnisstand ist, dass zum Beispiel die Kreisstraße 7 für vier Monate komplett gesperrt wird.“ Dem entgegnete Neubacher, dass aber der Landkreis über den Hergang in Kenntnis gesetzt wurde. Vom Kreis war am Montag aber kein Vertreter vor Ort. Ob es keine Einladung gab oder andere Gründe vorlagen, konnte gestern nicht geklärt werden.



Eigentlich sollte am Montag mit den vorbereitenden Maßnahmen wie dem Rückbau einer Verkehrsinsel und einer Straßenlaterne sowie mit der Herrichtung einer provisorischen Straße begonnen werden. Wie Neubacher erläuterte, kam es auf einer anderen Baustelle zu einem „Notfall“, sodass erst ab Dienstag mit einer maximal zehntägigen Vollsperrung der K 7 zu rechnen sei. Dafür soll an der Ummerschen Kreuzung eine Notampel errichtet werden. „Und das wollen Sie alles am Dienstag einrichten? Das wird an der Kreuzung zum Chaos führen“, gab es Vorwürfe in Richtung Landesstraßenbaubehörde.



Fazit: Das, was die Behörde Rede und Antwort stand, war sowohl für die Gemeinden und Samtgemeinde und vor allem für die Bürger unbefriedigend.