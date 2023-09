„Ich könnte sofort loslegen“

Von: Carola Hussak

Udo Bödecker steht in den Startlöchern und kann es kaum abwarten, dass der Spendenlauf endlich losgeht. © Hussak, Carola

„Wie die Lage ist? Sehr gut, ich bin fit – ich könnte sofort loslegen“, sagt Udo Bödecker auf Anfrage des IK. Der 71-jährige Wagenhoffer plant einen Spendenlauf zugunsten sehbehinderter Kinder und Jugendliche. Das Besondere: Bödecker ist selbst beeinträchtigt und und hat gerade einmal eine Sehkraft von vier Prozent.



Tägliches Training

Damit er für den Lauf fit ist, trainiert Bödecker täglich. So ist er zum Beispiel von Wagenhoff bis nach Wesendorf hin und zurück gelaufen. Das sind immerhin 12,5 Kilometer. „Die Strecke merkt man dann aber doch in den Knochen“, schmunzelt der rüstige Rentner. Zum Trainingsprogramm gehören auch gemeinsame Tandem-Fahrten mit seiner Ehefrau Monika und viel Laufen beziehungsweise Gehen mit dem Langstock.



Am Montag, 25. September, ist Punkt 9 Uhr Start. Eine Begleitperson steht genauso bereit wie eine Vertreterin der Öffentlichkeitsarbeit vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen (BVN). „Mal sehen, wie weit ich an diesem Tag komme, vermutlich werde ich bis zum Nachmittag laufen. Aber ich möchte einen Krampf vermeiden“, so Bödecker. Die gesamte Strecke führt ihn an fünf Tagen von Wagenhoff über Wesendorf, Hankensbüttel, Emmen, Wunderbüttel, Knesebeck, Vorhop, Schönewörde, Wahrenholz, Wesendorf und wieder zurück nach Wagenhoff.



Start ist immer um 9 Uhr

Am ersten Tag wird Bödecker in Wesendorf die eine oder andere Firma anlaufen, um ordentlich Spenden zu sammeln. Wie er berichtet, sind bis zum 22. August fünf, sechs Privatspenden, eine Firmenspende und eine Spende vom BVN auf das Konto eingezahlt worden.



Hilfe für Kinder und Jugendliche

Mit dem Lauf möchte Bödecker erblindeten Kindern und Jugendlichen helfen und den BVN in seiner Arbeit unterstützen. Damit der BVN weiterhin erfolgreich für seheingeschränkte Menschen in Niedersachsen eintreten kann, benötigt er eine sichere finanzielle Basis. Nicht nur Firmen, auch Privatpersonen können unterstützen. Und zwar auf das Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Hannover; IBAN: DE 26 2512 0510 0007 4874 00, Stichwort: Spendenlauf. Interessierte können sich aber auch unter mu-boedecker@t-online.de melden.