Der Traum vom Supermarkt

Schönewörde. Wenn man Geburtstag hat, darf man sich doch bekanntlich etwas wünschen: Schönewörde feiert in diesem Jahr sein 700-jähriges Bestehen, die Dorfgemeinschaft hat gleich mehrere Veranstaltungen auf die Beine gestellt und das ganze Jahr so mit Highlights gespickt.

Einen „Geburtstagswunsch“ hat Bürgermeister Gerald Flohr auch geäußert: einen Lebensmittel-Discounter direkt im Ort.

„Ein Discounter wäre etwas, das unserem Dorf sehr gut täte“, ist Flohr überzeugt. Ein solches Geschäft sichert die Nahversorgung für die Anwohner und steigert die Attraktivität als Wohnort. Flohr habe von einem Betreiber gehört, der auch Niederlassungen an einwohnerschwächeren Standorten eröffne, und mit diesem wolle er Kontakt aufnehmen. „Außerdem gibt es in drei Wochen einen Termin beim Regionalverband Großraum Braunschweig, an dem unter anderem auch diese Thematik nochmal durchgesprochen werden kann“, sagt Flohr.

Angesicht der Schwierigkeiten, die mit der Ansiedlung von Supermärkten in Groß Oesingen und Wahrenholz verbunden waren, zeigt sich Samtgemeindebürgermeister René Weber im IK-Gespräch eher skeptisch. „Da mussten wir ganz schön kämpfen, damit das klappt.“ Hoffen würde er natürlich dennoch, dass die Umsetzung dieses Vorhabens gelingt. „Das ist in der Kommunalpolitik sehr wichtig: Wir brauchen Leute, die Träume und Wünsche haben und denen auch nachgehen“, betont Weber. Auf diese Weise sei etwa auch der Bürgerbusverein Isenhagener Land entstanden.

