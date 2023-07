„Brutabbrüche sind nicht selten“

Von: Carola Hussak

In Groß Oesingen hat ein Storchenpaar den Brutvorgang abgebrochen. Der Grund ist derzeit noch nicht bekannt. © Boris Roessler / dpa

Wesendorf/Groß Oesingen – Im Landkreis Gifhorn wurden mittlerweile 82 Jungstörche beringt. „Bei derzeit 135 Jungen auf den Nestern hätten wir natürlich gern noch weitere Junge beringt. Das war aber nicht möglich, weil uns von der Beringungszentrale Helgoland nur diese Anzahl Ringe zur Verfügung gestellt wurde“, berichtet Hans-Jürgen Behrmann, Weißstorchbetreuer für die Landkreise Gifhorn und Celle.

Sorgen bereitet einer Nestbeobachterin ein Jungstorch in Wesendorf. „Während die anderen schon länger fliegen, steht er immer noch alleine da oben. Ist irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung?“, wollte die Wesendorferin wissen. Behrmann konnte sie beruhigen: „In diesem Nest gibt es nur einen Jungstorch – und der wird in Kürze flügge. Die anderen Störche, die vom und zum Nest fliegen, sind seine Eltern.“



In den vergangenen Tagen sind nach Groß Oesingen, Brome (Burg) und Gravenhorst zwei weitere Neststandorte vom Brutabbruch betroffen, an denen bereits Junge geschlüpft waren. Da sei es kein Wunder, wenn sich nun in einigen Nestern die Jungenzahl verringern werde. Das Storchenpaar in Groß Oesingen, so der Storchenexperte, habe seit Anfang Juni gefüttert, kurz darauf habe er mindestens ein Junges sehen können, das vom Männchen bewacht wurde. Am Tag darauf seien beide Altstörche verschwunden gewesen, im Nest habe sich nichts mehr geregt. „Es ist der 14. Brutabbruch in diesem Jahr im Kreis Gifhorn – bei 82 Storchenpaaren. Und die Saison ist ja noch nicht zu Ende“, beklagt Behrmann. Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es bei 72 Paaren letztlich 18 Brutabbrüche.



„Brutabbrüche bei Störchen sind – wie auch bei anderen Vögeln – gar nicht so selten“, erläutert der Storchenbetreuer. Die Ursachen können sehr verschieden sein. In diesem Jahr würden noch nicht voll ausgebildete Brutreife und Unerfahrenheit der Eltern, unbefruchtete Eier, der Ausfall eines Brutstorches durch Verletzung oder Tod, Instabilität des Nestes wie in Wahrenholz, Nahrungsknappheit oder unverdauliche Nahrung wie Gummibänder zu den Gründen zählen. „Beim Brutabbruch in Groß Oesingen ist eine Ursache nicht zu erkennen“, so Behrmann. Bleibt abzuwarten, wie sich die aktuelle Saison weiter entwickelt.