Sehnsüchtig erwartet: Tante Enso

Von: Carola Hussak

Das Gasthaus Thölke wird demnächst Standort des Tante Enso-Markts. © Archiv

Ummern – „Wir warten auf die Baugenehmigung“, entgegnet Ummerns Bürgermeisterin Mirijam Müller auf die Frage, wie denn der Stand der Dinge in Sachen Tante Enso-Laden ist. „Ich glaube nicht, dass der Mini-Supermarkt noch in diesem Jahr eröffnen wird“, mutmaßt sie.



Das sieht auch Marc Bludau, allgemeiner Verwaltungsvertreter, so. „Realistisch betrachtet, könnte der Markt Anfang 2024 eröffnen. Einige Maßnahmen sind notwendig, um aus dem Saal des ehemaligen Gasthauses Thölke einen Markt zu gestalten“, weiß Bludau. So müssen Wände eingezogen werden, damit Kühl- und Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. Es fehle noch die Verkabelung und der Umbau des Seiteneingangs zum Haupteingang.



3000 Artikel vor Ort

Wie sich Verpächter und Pächter finanziell einig werden, dazu vermochte Bludau nichts zu sagen, auch nicht zur Höhe der Umbaukosten. Fest steht nun aber, dass die Lokale Aktionsgruppe Isenhagener Land (LAG) der Förderung der Projektidee „Umbau Gasthaus Thölke (Saal) in einen Lebensmittelmarkt Tante Enso in Ummern“ zugestimmt hat.



Wenn der Tante Enso-Laden denn eröffnet, soll den Ummeranern mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit geboten werden: Tante Enso soll ein Treffpunkt im Ort werden – von Menschen für Menschen. Dabei besitzt die Gemeinde durch eine Genossenschaft Anteile. Wie Müller berichtet, sollen etwa 3000 Artikel vor Ort erhältlich sein und mehr als 20 000 Artikel online bestellt werden können. „Viel Wert wird auf regionale Produkte gelegt“, weiß die Bürgermeisterin. Und auch Bludau sagt, dass heimische Produkte von Fleischer und Bäcker genauso erhältlich sein sollen wie Obst und Gemüse aus der näheren Umgebung. „Klar ist, dass man bei einer Nuss-Nugat-Creme an gewissen Markenprodukten nicht vorbeikommt“, so Bludau.



Wöchentlich 35 Stunden besetzt

Mit einer personalisierten Tante Enso-Karte kann die Tür zum Markt jederzeit geöffnet und an der Selfcheckout-Kasse mit ihr bezahlt werden. Dennoch soll der Tante Enso-Laden kein kühler Selbstbedienungsladen werden, und in der Regel zu bestimmten Tageszeiten mit Personal besetzt sein – etwa 35 Stunden in der Woche, wie Müller dem IK gegenüber sagt.