In Wahrenholz geht es auch ohne Ehrentanz ...

Von: Burkhard Ohse

Groß war der Andrang, als Oberst Gerhard Henneicke den neuen Kinderkönig proklamierte. Jan Bock wurde schließlich der neue Titelträger. © Ohse, Burkhard

Wahrenholz – Tolle Schützentage in Wahrenholz fanden gestern mit dem Bataillonsappell und dem feierlichen Vorbeimarsch am Ehrenmal sowie Ausklang im Schützenhaus ein vorläufiges Ende. Am Samstag waren die letzten noch ausstehenden Würdenträger, vor allem bei den Kindern, gekürt worden, und auch hier waren Andrang und Jubel groß.



Oberst Gerhard Henneicke ließ wie gewohnt die zehn besten Kinderschützen antreten und musste wieder „leider aussortieren“. Am Ende jubelte Jan Bock über die errungene Kinderkönigswürde. Er hatte das Superergebnis von Vorjahreskönig Felix Drückler noch einmal getoppt und einen Teiler von 18,1 erreicht. Mit ihm freuten sich die Nächstplatzierten Lukas Goldenbogen und Maris Meyer ganz neidlos.



Einen Ehrentanz gab es allerdings nicht. Der neue Kinderkönig lehnte „dankend“ ab, wie schon sein Vorgänger. Fußball sei eher sein Hobby als Tanzen, wie die Anwesenden bei der Vorstellung der zehn Erstplatzierten erfahren hatten. Auf ein dreifaches Hoch wurde allerdings nicht verzichtet.



Vor der Kindermajestät wurden auch die Sieger bei den Musikern gekürt, die ebenfalls um Pokal und Ehrenscheibe schossen. Karsten Priebe (Ehrenscheibe) und Tobias Wegmeyer (Pokal) siegten beim Feuerwehrmusikzug Betzhorn, Michel Henneicke (Ehrenscheibe) und Rebecca Henneicke (Pokal) beim Spielmannszug.



Die Familie Henneicke war somit gut vertreten. Vater und Ehemann Sven Henneicke stand ebenfalls wie fast jedes Jahr vorne beim Titelkampf mit dabei, wurde aber von Oberst Gerhard Henneicke auf das kommende Jahr vertröstet. Immerhin wurde der Tambourmajor des Spielmannszugs als einziger befördert. Nun ist er auch vom Dienstgrad her Major.



Schon am 28. Mai hatte das Fest mit dem Fahnehissen und den ersten Wettbewerben sowie Veranstaltungen der Jungschützen und der Mädels begonnen. In der zweiten Wochenhälfte ging es dann in die Vollen. Am Freitag weckte der Spielmannszug frühmorgens den Ort, um 8 Uhr hieß es Antreten für das Bataillon. Nach dem Ummarsch stärkten sich die Schützen beim Königsfrühstück.



Nachdem am Donnerstag der neue Jungschützenkönig Finn Harms und die Trägerin der Ehrenscheibe der Mädels, Lea Winkelbauer, proklamiert worden waren, folgten am Freitagabend der umjubelte Hauptkönig und die Damenkönigin. Der Vorsitzende Marcus Balke und Claudia Klasing heißen für ein Jahr die neuen Majestäten, Wolfgang Bock wurde Veteranenkönig.



Ausgiebig gefeiert und vor allem getanzt wurde auch. Almrausch, Deep Passion und B4 ließen an drei Abenden das Schützenhaus musikalisch beben. Immer dabei, vor allem bei den Ummärschen und zu den Ehrungen und Proklamationen, waren natürlich der eigene Spielmannszug und der Feuerwehrmusikzug Betzhorn.



Ganz zu Ende ist das Schützenfest noch nicht. Denn am kommenden Samstag gibt es beim „Lustigen Sonnabend“ die Siegerehrung noch ausstehender Schießwettbewerbe und am Abend Tanz mit dem Musikspaß Eldingen.