Schönewörde: Bürgermeister Flohr tritt vorzeitig zurück

Von: Paul Gerlach

Im Schönewörder Rat – hier im März bei einer Sitzung – wird nach dem Rücktritt von Gerald Flohr (3.v.r.) von seinem Amt demnächst ein neuer Bürgermeister gewählt. © Ollech, Hans-Jürgen

Schönewörde – Querelen gab es schon seit längerem, die Entscheidung ist dennoch ein Paukenschlag: Schönewördes Bürgermeister Gerald Flohr tritt vorzeitig von seinem Amt zurück. Im Gemeinderat wird somit demnächst eine Bürgermeisterwahl angesetzt, bei der aus den Reihen des Gremiums eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger hervorgehen wird. Flohr führt mangelnde Unterstützung aus dem Rat als Hauptgrund für seinen Entschluss an.

„Die schwierigen politischen Verhältnisse in Schönewörde lassen es zurzeit aus meinem Verständnis nicht mehr zu, eine Politik zu betreiben, die allen Bürgern zugute kommt“, sagt Flohr. Es seien für die Entwicklung der Gemeinde bisher fünf gute Jahre gewesen, im Rahmen des Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsprogramms (DE) für nachfolgende Generationen in verschiedene Bereiche der Kommune zu investieren. Der „Verfall der Verkehrsinfrastruktur“ sei teilweise dem schmalen Haushalt der Gemeinde geschuldet. „Umso wichtiger war es, gezielt die Fördermöglichkeiten des DE-Programms zu nutzen“, so Flohr. In seine Aufgabe habe er viel Herzblut gesteckt sowie im Sinne der Gemeinde und der Wirtschaftlichkeit gehandelt.



Samtgemeindebürgermeister Rolf-Dieter Schulze betont auf IK-Anfrage, dass er Flohrs Schritt bedauert: „Das ist immer etwas, das nicht schön ist.“ Doch man könne dies nicht ändern. Die Samtgemeinde habe versucht, in Schönewörde zu helfen und zwischen allen Beteiligten zu vermitteln. Am Ende des Tages gehe es darum, miteinander auszukommen. Wenn dies in einem Gemeinderat nicht funktioniere, mache man sich Sorgen. Doch die Situation im Schönewörder Rat sei festgefahren, es sei nicht gelungen, den Beteiligten eine Brücke zu bauen.



Diese Einschätzung der Lage bestätigt Heinrich Buchholz auf IK-Anfrage im Namen der Gruppe „Gemeinsam für Schönewörde“ (GfS). Seit langem funktioniere die Zusammenarbeit nicht – zum einen nicht zwischen Flohr und der GfS, zum anderen aber auch nicht mit den anderen Ratsmitgliedern. „Es geht mittlerweile allen so“, meint Buchholz. Dabei habe Flohr „sehr viel für die Gemeinde gemacht“, Flohr sei fleißig und habe eine hohe Fachkompetenz, gerade im Bauwesen. „Das erkennt jeder an.“