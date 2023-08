„Katzenschutz ist am Limit“

Von: Carola Hussak

Kleine Katzenbabys brauchen alle zwei Stunden Nahrung – eine Herausforderung für die Tierschützer. © privat

„Wir haben die Grenze längst überschritten, es ist 5 nach 12“, beklagt Christina Hasenfuß. So viele ausgesetzte und verwahrloste, mangelernährte, trächtige Katzenmütter, Streunerkatzen und Kitten wie diesen Sommer habe die Teichguterin noch nie fangen und einsammeln müssen. Die Pflegestellen würden aus allen Nähten platzen, die Tierschutzvereine seien übervoll und jetzt würden Katzen und andere Tiere auch noch kartonweise ausgesetzt.



Kosten haben sich verdoppelt

Zurzeit würden alle Tierschützer an ihre physischen und psychischen Grenzen gehen, weiß Hasenfuß. Alle seien in diesem Jahr überfordert. Am schlimmsten, so die Katzenretterin, sind die Funde von Katzenmüttern mit kranken Kitten. „Die Mütter sind natürlich unterernährt, weil sie hochträchtig ausgesetzt wurden. Wie verantwortungslos und roh können Menschen sein?“, ist Hasenfuß entsetzt.



Die Auslöser sind ihr bekannt. Die Kosten für Tierfutter haben sich verdoppelt, die neue Gebührenordnung der Tierärzte setzt noch einen drauf, aber ein Tier auszusetzen, sei das Letzte. „Die Ausreden kennen wir alle schon und natürlich kam auch noch die Urlaubszeit dazu. Während der Corona-Zeit haben gewissenlose Privatvermehrer ein Geschäft mit Katzenbabys gemacht“, sagt Hasenfuß. Aber das sei jetzt vorbei. Die Tierschutzvereine und die Pflegestellen würden jetzt an die Wand fahren.



Die Katzenkastrationsverordnung in Niedersachsen ist beschlossen. Aber sie kommt bei vielen Katzenhaltern nicht an oder wird ignoriert. „Das regelt die Natur“, bekommt Hasenfuß dann zu hören. Die Vereine und Pflegestellen müssen jetzt alles auffangen, ob sie können oder nicht. Oft würden sich unter den ausgesetzten Katzen auch traumatisierte Tiere befinden. So wie Lisa. Die verängstigte Katze brachte ihre Jungen in einem Kaninchenstall zur Welt, einen Tag, nachdem es endlich frostfrei war. Sie sei nicht in der Lage gewesen, die Kitten abzunabeln und die Plazenta zu fressen, was für alle Katzenmütter die beste Nahrung sei. Teils waren die Kitten verschnürt in den Nabelschnüren mit abgebundenen und dick geschwollenen Beinchen, eins war tot, von einem das Beinchen schon gebrochen. Verzweifelt versuchte Hasenfuß die Kleinen schnell aus den Knoten zu lösen, es half nur eine Schere. Die Mutter flüchtete panisch. Die einen Tag alten Kitten hätten keine Chance gehabt. Die Mutter hatte sie nicht einmal trockengeputzt.



Hasenfuß holte von zu Hause eine Falle, die kleinen Kätzchen hatte sie warm und kuschelig in einem Karton platziert, damit die Mutter zu ihnen in die Falle ging. Das klappte und so kam die kleine Familie schnell ins Warme. „Natürlich bin ich ausgerüstet für solche Fälle. Wir haben ja ein Gästezimmer und zwei große Gehege“, erklärt sie. Leider versorgte Lisa die Kitten nicht richtig. Also musste eine Amme her. Wie gut, dass in der Pflegestelle schon eine Mama mit Kitten war. Diese nahm die Jungen an. Ilona, die Amme, hatte selber von fünf Katzenjungen drei verloren. „Wir waren froh, das alles gut ging. Das funktioniert nicht immer. Leider haben es nur zwei Kitten von Lisa geschafft, die bei Geburt in den Nabelschnüren verknoteten Kitten sind innerhalb von drei Wochen verstorben“, bedauert Hasenfuß. „Wir sehen gerade so viel Leid bei den wilden oder ausgesetzten Katzen, das geht an die Substanz“, beklagt die Tierschützerin. Sie sei einfach nur entsetzt über die Rohheit und Empathielosigkeit gewisser Menschen.



Warum hat Amt keine Handhabe?

„Vor Kurzem habe ich noch zwei ganz kleine Kitten übernommen, die Mutter wurde wohl überfahren. Ein junges Mädchen habe die Tiere auf einem Dachboden entdeckt. „Die Vermutung liegt nahe, dass hier eine private Vermehrerin ganz in der Nähe am Werk ist, die ihre Katzen absichtlich nicht kastrieren lässt“, mutmaßt Hasenfuß. Es könne nicht sein, dass das Veterinäramt keine Handhabe hat, schimpft die Teichguterin. Zwei Wochen habe sich die Pflegestelle die Nächte um die Ohren geschlagen, damit die Kleinen bei einer Amme angelegt werden konnten. Die Kitten brauchten alle zwei Stunden Nahrung.



Am meisten zu schaffen machen Hasenfuß und ihren Mitstreitern die uneinsichtigen Leute, die die Kastrationsverordnung einfach ignorieren würden. Das Problem: hohe Arzt- und Futterkosten. Im schlimmsten Fall würden die Tiere einfach ausgesetzt – die letztendlich verwildern. So war es auch mit Hilde, die von Mitarbeitern in Wesendorf auf der Deponie gesichtet und eingefangen werden konnte, bevor sie in der Pflegestelle ihre Babys bekam. Sie ist schildpattfarben und hat ganz bunte Babys zur Welt gebracht.



Schlimmer als in den Jahren zuvor

„Ich habe im vergangenen Dezember im Rahmen der Kastrations-Aktion Niedersachsen schon 25 Katzen und Kater kastrieren lassen. Das erfordert in zweieinhalb Wochen eine enorme Logistik, denn die Tiere müssen auch gefangen werden. Leider wurde meine Hoffnung im Keim erstickt, dass es dadurch in meinem Umfeld etwas ruhiger werden könnte“, so Hasenfuß. Es sei schlimmer als in den Jahren zuvor. Wenn Hasenfuß nicht die Unterstützung ihrer Pflegestelle und des Vereins Freundeskreis Katze und Mensch hätte, der auch schon die Kastrationsaktion auf der Deponie in Wesendorf in 2019 unterstützte, könnte sie das alles nicht bewerkstelligen. Die Kosten würden durch die Decke gehen. Allein die Kosten für Katzenfutter seien enorm, die Tierarztkosten nicht eingerechnet.



Das würde nicht ohne Helfer und Unterstützung in Form von Futter- oder Geldspenden funktionieren. Sie sei dankbar für jegliche Hilfe. Gerne stehe sie mit Rat und Tat zur Seite und beantworte Fragen. Ihre Bitte richtet sich an alle Tierfreunde, die Augen aufzuhalten und aufmerksam zu schauen, ob irgendwo Kartons oder Katzenkörbe stehen. Vielleicht könne so das ein oder andere Katzenleben gerettet werden.



Gern gibt Christina Hasenfuß Auskunft unter der Telefonnummer (0171) 4732790, auch über den Verein Freundeskreis Katze und Mensch und die Pflegestelle. Denn die Tiere suchen dringend ein schönes Zuhause.