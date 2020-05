Rollrasen statt Holzhackschnitzeln

Wesendorfer Gemeinderat votiert gegen Empfehlung des Bauausschusses

Wesendorf / Westerholz – Kurswechsel beim Bodenbelag für den neuen Spielplatz in Westerholz: Sprach sich der Bauausschuss der Gemeinde Wesendorf in der vergangenen Woche noch für das Ausbringen von Holzhackschnitzeln aus, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig, dort Rollrasen auszulegen.